Muy fuerte: destapan todo lo que ha ocurrido entre Antonio Banderas y Meryl Streep

El conmovedor relato de Antonio Banderas sobre su ataque al corazón en 2017 emocionó profundamente a Meryl Streep. La legendaria actriz no pudo contener las lágrimas tras escuchar la reflexión del español en una charla íntima en Oviedo.

El 26 de enero de 2017 marcó un antes y un después en la vida de Antonio Banderas. Aquel día sufrió un ataque al corazón que lo llevó al límite, cambiando por completo su manera de ver la vida y su carrera.

Desde entonces, el actor malagueño ha hablado en varias ocasiones sobre cómo aquella experiencia redefinió sus prioridades. Pero fue en los Premios Princesa de Asturias de las Artes donde compartió su historia con Meryl Streep, dejando a la actriz completamente conmovida. ¿Qué fue lo que dijo Antonio que tocó tan profundamente a la estrella de Hollywood?

La curiosa anécdota de Antonio Banderas

Para Antonio Banderas, aquel ataque al corazón no fue solo un susto, sino una revelación. "Sufrí un ataque al corazón el 25 de enero de 2017. Encaré la muerte. Fue un día muy extraño", relató en su encuentro con Meryl Streep en Oviedo.

Durante su discurso, Banderas compartió una anécdota que marcó su recuperación. "Esa noche en el hospital Saint George, en Londres, entró una enfermera en mi habitación. Me hizo la pregunta más extraña del mundo: «Antonio, ¿crees en la cultura popular?»", contó el actor.

"¿Por qué crees que la gente dice te quiero con todo mi corazón y no 'con todo mi cerebro'? Porque el corazón no es solo un órgano del cuerpo que transporta oxígeno, sino también un almacén de sentimientos", le respondió ella.

Además, le terminó de contar algo que le dejó pensando. "En las próximas semanas o meses, verás que te vas a sentir muy triste, vas a estar muy sensible con respecto a muchas cosas", recordó.

La reflexión de Antonio Banderas que conmovió a Meryl Streep

Fue entonces cuando Antonio Banderas tuvo una conversación en los Premios Princesa de Asturias que conmovió a Meryl Streep. En sus palabras, Banderas reconoció que aquellas palabras eran ciertas: "Lloraba por cualquier cosa, no podía escuchar una canción sin emocionarme. Veía un cuadro o una película y me ponía a llorar", recordó.

Sin embargo, para él, esta nueva sensibilidad fue una bendición. "Es probablemente lo mejor que me ha podido pasar en mi vida como actor, porque me abrió la puerta a un espacio dentro de mí que antes no estaba ahí", explicó.

Al escuchar estas palabras, Meryl Streep no pudo contener la emoción. La actriz, que también ha atravesado momentos difíciles en su vida, sintió una conexión especial con el relato de Antonio Banderas.

No es para menos, pues ella misma sufrió una gran pérdida en su juventud. Se trata de la muerte de su novio, el actor John Cazale, quien falleció a los 42 años por un cáncer de pulmón. Aquella tragedia marcó su carrera y su vida personal de manera indeleble.

El ataque al corazón que transformó la carrera de Antonio Banderas

Desde aquel evento, Antonio Banderas ha seguido adelante con una carrera renovada, ya que su manera de actuar ha cambiado. "Sentir que ya no tienes que demostrar nada, que no tienes que ir a lo que Almodóvar llama las 'emociones húmedas'. No hay que llegar hasta ahí", reflexionó.

Y es que el impacto de aquel episodio se reflejó en su trabajo. Películas como Dolor y gloria o su interpretación en El gato con botas: El último deseo se nutrieron de esa nueva visión que el actor desarrolló tras enfrentarse a la muerte. "Sin el ataque al corazón, no podría haber hecho, por ejemplo, Dolor y gloria", afirmó con convicción.

El encuentro entre Antonio Banderas y Meryl Streep demuestra que las experiencias más difíciles pueden convertirse en fuente de inspiración. El cine, como la vida, está lleno de momentos que nos transforman. ¿Cómo seguirá impactando esta visión en la carrera del actor?