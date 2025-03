Muchos alucinan con lo que Alessandro Lequio ha contado del padre de Terelu Campos

Alessandro Lequio ha dejado sin palabras a los espectadores de Vamos a ver con lo último que ha contado sobre el padre de Terelu Campos. Una confesión que se ha producido a raíz de las emotivas declaraciones que la colaboradora compartió hace unas horas en Supervivientes 2025.

Este domingo, 23 de marzo, la madre de Alejandra Rubio se convirtió en una de las protagonistas principales de la última gala de Conexión Honduras. Y es que, tras haber activado el protocolo de abandono el pasado jueves, decidió acabar con su participación en el reality.

Pero antes de coger un avión con destino a España, Terelu Campos decidió despedirse de Honduras inaugurando El puente de las emociones. Momento en el que se abrió como nunca antes para hablar sobre algunos de los episodios más duros de su vida.

Entre otras cosas, se pronunció sobre temas tan personales como su enfermedad y el embarazo de Alejandra. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre el fallecimiento de su padre:

“Con 18 años recibí el palo de mi vida… Fue en un verano de 1984. Mi padre era director de Radio Nacional en Marbella, decidió irse a su casa y… Vivir con eso no es fácil. Aprendes, como tantas personas a las que les ha pasado”.

Unas declaraciones que, como era de esperar, no han pasado desapercibidas. Tanto es así que, esta mañana, Vamos a ver ha dedicado parte de su sección social a comentar este relato. Momento en el que Alessandro Lequio ha sorprendido a todos con lo último que ha contado sobre el padre de Terelu Campos.

Alessandro Lequio deja a los espectadores sin palabras con lo último que ha contado del padre de Terelu Campos

Aunque todos los colaboradores han compartido sus opiniones, no hay duda de que Alessandro Lequio se ha convertido en el centro de todas las miradas. Y todo a raíz de la inesperada confesión que ha desvelado ante sus compañeros, relacionada con las Campos.

En un momento de la tertulia, el aristócrata se ha dirigido directamente a Carmen Borrego para comentar el duro relato de Terelu Campos sobre la trágica muerte de su padre.

En un primer momento, Alessandro Lequio ha puesto en valor que la colaboradora de ¡De Viernes! “está empezando a sensibilizarse con las enfermedades mentales”.

Sin embargo, el tertuliano ha asegurado que a Terelu Campos “le faltó añadir esa cuestión a su relato”. Un detalle que, según ha dejado entrever, la concursante ha obviado y que explicaría el motivo por el que su padre tomó esa decisión.

No obstante, Alessandro Lequio ha optado por ser prudente, ya que se trata de un tema muy delicado. “La intencionalidad que le dio al acto de vuestro padre, entiendo que es fruto de su gran dolor. Precisamente por eso, no me atrevo a comentar nada de este tema”, ha añadido a continuación.