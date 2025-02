El motivo por el que Fernando Alonso no tuvo hijos con su ex, Raquel del Rosario

Fernando Alonso, además de por su carrera automovilística, ha sido conocido por sus diferentes relaciones sentimentales. Relaciones entre las que destacó la que mantuvo con Raquel del Rosario, que acabó en 2011. Ella fue su mujer, pero nunca tuvieron hijos por un motivo contundente.

Motivo que Alonso ha desvelado sin tapujos en una entrevista. Ha admitido que él priorizó su trabajo.

La relación de Fernando Alonso y Raquel del Rosario: marcada por el éxito y la discreción

Fernando Alonso, reconocido piloto de Fórmula 1, ha destacado por su exitosa carrera en el automovilismo, y también por sus romances con figuras públicas, como Lara Álvarez y Taylor Swift. No obstante, la más notable fue con Raquel del Rosario, vocalista de El Sueño de Morfeo. Con ella mantuvo una relación duradera, cinco años de los cuales fueron como matrimonio.

Alonso y Raquel se conocieron en 2005 durante una entrevista en el programa El Larguero, de la Cadena SER. La conexión fue inmediata, y poco después iniciaron una relación que culminaría en matrimonio. Ambos, en la cúspide de sus carreras profesionales, optaron por mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, enfocándose en sus respectivas trayectorias.

Mientras estuvieron juntos, Alonso se consolidó como uno de los pilotos más destacados, mientras que Raquel alcanzó el éxito musical con su banda. A pesar de sus agendas ocupadas, la pareja siempre mostró una imagen de apoyo mutuo y complicidad.

La razón por la que Fernando Alonso no tuvo hijos con Raquel del Rosario

En diciembre de 2023, Fernando Alonso concedió una entrevista a la web de Aston Martin, su escudería actual, donde abordó aspectos personales de su vida. Él confesó que, aunque siempre se consideró una persona muy familiar, su dedicación al automovilismo influyó en su decisión de no tener hijos durante su matrimonio con Raquel del Rosario.

Alonso admitió: “Me he sacrificado mucho por la F1, pero no me arrepiento”. De igual modo, afirmó que “me encuentro a los 42 años sin hijos todavía. Y en este momento de mi vida, pensé que ya tendría una familia e hijos, todo ese tipo de cosas”.

“Al mismo tiempo, estoy haciendo lo que amo hacer, hago lo que mejor se me da y nunca he probado nada más que el automovilismo. Así que, cuando me miro al espejo por la mañana, estoy feliz con quién soy y con lo que estoy haciendo”.

Tras la separación, Raquel del Rosario volvió a ser feliz junto al fotógrafo Pedro Castro, con quien contrajo matrimonio en 2013. La pareja sí ha formado una familia y tiene dos vástagos: Leo, nacido en julio de 2014, y Mael, en mayo de 2016. Es más, ella ha compartido en diversas ocasiones su felicidad en esta nueva etapa, mostrando una vida tranquila y en contacto con la naturaleza.

Por su parte, Fernando Alonso ha continuado enfocado en su carrera deportiva. Aunque ha tenido otras relaciones sentimentales, su dedicación al automovilismo ha sido y es constante. Ahora ha renovado con la escudería Aston Martin y sigue soñando con conseguir nuevos títulos.