Meghan Markle y el príncipe Harry podrían anunciarlo en días: ¡Bomba a la vista!

A pocos días de la ceremonia de los Premios Oscar 2025, los rumores sobre una posible aparición de los duques de Sussex han cobrado fuerza. Cada año se especula sobre la presencia de Meghan Markle y el príncie Harry en la prestigiosa gala, pero hasta el momento nunca han asistido. Sin embargo, este año las circunstancias han cambiado y su presencia en el evento podría tener un propósito muy claro.

Las especulaciones sobre su asistencia aumentan a días de la gala

El interés en su asistencia ha crecido debido a los nuevos proyectos de Meghan. En solo unos días, se estrenará en Netflix su programa With Love, Meghan, donde comparte espacio con invitados como Mindy Kaling, Abigail Spencer y el chef Roy Choi. Además, está a punto de lanzar su marca de estilo de vida, As Ever, que incluirá productos como mermeladas y otros artículos gourmet.

La experta en relaciones públicas Rebecca May considera que este sería el momento ideal para que Meghan haga acto de presencia en los Oscar. La gala supondría una plataforma de promoción incomparable para Meghan Markle. La forma en la que Meghan y Harry decidan asistir a la gala también enviaría distintos mensajes.

Un movimiento estratégico para Meghan Markle

Si la duquesa aparece sola, podría interpretarse como un paso hacia su independencia profesional y su deseo de consolidar su imagen en Hollywood. En cambio, si la pareja asiste junta, se reforzaría la idea de unidad y de posibles colaboraciones en el futuro. Desde que dejaron sus funciones como miembros activos de la realeza británica, los duques de Sussex han acudido a diversas ceremonias.

En 2024, asistieron a los ESPY Awards en Los Ángeles, donde Harry fue galardonado con el Pat Tillman Award for Service por su trabajo con los Invictus Games. También fueron vistos en los Women of Vision Awards en Nueva York en 2023, donde Meghan fue una de las invitadas de honor. Si finalmente deciden presentarse en los Oscar, este sería su primer evento de este tipo en 2025 y marcaría una nueva etapa en su estrategia de imagen pública.

Una jugada arriesgada con posibles repercusiones

La posible aparición de Meghan en la gala de los Oscar podría ser una oportunidad única para fortalecer su presencia en la industria del entretenimiento. Además de promocionar su programa en Netflix, sería una ocasión ideal para establecer conexiones con directores, productores y otras figuras clave de Hollywood. Sin embargo, este movimiento también podría traer consigo críticas: Rebecca May advierte que cualquier paso en falso podría alimentar aún más la atención mediática negativa que la rodea.

"Si deciden asistir, deberán ser muy estratégicos en su comunicación para evitar posibles críticas", explicó la experta. En los últimos meses, Meghan también ha estado en el centro de rumores sobre su relación con su agencia de representación William Morris Endeavor (WME). Aunque se especuló que la firma había roto su vínculo con la duquesa, la agencia confirmó que sigue trabajando con ella y con Archewell.

Mientras Hollywood se prepara para la gran noche, queda por ver si los duques de Sussex harán su gran entrada en la alfombra roja.