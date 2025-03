Meghan Markle recibe una última advertencia y el príncipe Harry no puede hacer nada

El príncipe Harry y Meghan Markle no han dejado de estar en el ojo del huracán desde que abandonaron la Casa Real británica en 2022. Sus declaraciones, tanto en la entrevista con Oprah Winfrey como en las memorias de Harry, expusieron detalles que los Windsor preferían mantener en privado. Ahora, nuevos problemas vuelven a ponerlos en el centro de la polémica.

Rumores, presiones y el constante escrutinio público

Uno de los temas que más interés ha despertado es el estado de su matrimonio. Desde hace tiempo, se especula que la pareja podría estar atravesando una crisis que podría llevarlos al divorcio. Sus apariciones individuales han alimentado las sospechas y aunque no han desmentido oficialmente estos rumores, han tratado de acallarlos con gestos públicos.

Recientemente, Meghan dedicó un mensaje a su esposo por San Valentín que buscaba disipar dudas: “De vuelta a casa cuidando de nuestros bebés y echando de menos a mi Valentín”. Luego añadió: "Más que orgullosa de mi marido y de lo que ha creado. Mi amor, comeré hamburguesas y patatas fritas y 'fish and chips' contigo siempre; gracias por todo".

El visado del príncipe Harry y su permanencia en los Estados Unidos, en peligro

La permanencia del príncipe Harry en Estados Unidos también está en peligro. Su situación migratoria ha sido cuestionada, especialmente tras sus declaraciones sobre el consumo de sustancias en su juventud. La llegada de Donald Trump a la presidencia y las críticas de Harry hacia él han complicado aún más su estatus en el país.

Según The Sun, "los archivos del visado del príncipe Harry se harán públicos en apenas unos días". Esta revelación proviene de la decisión del juez Carl Nichols, quien determinó que "la solicitud del visado estadounidense del duque de Sussex se publique".

La Fundación Heritage busca esclarecer por qué se le permitió la entrada a pesar de haber reconocido su consumo de sustancias. “Cualquiera que solicite ingresar en los Estados Unidos debe ser sincero en su solicitud y no está claro que sea el caso del príncipe Harry”. Estas eran las declaraciones de Nile Gardiner, miembro de la fundación, a The Telegraph.

Netflix y su advertencia a los duques de Sussex

Mientras tanto, Meghan Markle ha estrenado en Netflix su programa With Love, Meghan, donde comparte recetas y consejos hogareños con invitados famosos. Sin embargo, el show ha sido criticado desde el inicio, con acusaciones de plagio y opiniones poco favorables tras su lanzamiento. Pese a la recepción negativa, Netflix sorprendió al anunciar una segunda temporada.

No obstante, según The Mirror, esta renovación tiene condiciones. Los directivos de la plataforma "podrían no renovar el acuerdo multimillonario de los duques de Sussex" si la pareja se divorcia. El podcast The Rest Is Entertainment, conducido por Marina Hyde y Richard Osman, analizó esta posibilidad.

Esta advertencia de Netflix suma una nueva preocupación a la lista de problemas que enfrenta la pareja. Con su estabilidad en Estados Unidos en juego y el constante escrutinio público, el futuro del príncipe Harry y Meghan Markle parece incierto.