Meghan Markle no gana para disgustos: Graves acusaciones hacia la mujer de Harry

El nuevo programa de Meghan Markle, With Love, Meghan, aún no ha sido estrenado y ya está envuelto en la controversia. Su tráiler ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios aseguran que la producción guarda un gran parecido con Cooking With Love, el programa de Pamela Anderson.

Las similitudes entre ambas producciones han desatado las críticas en redes sociales

El espacio de Meghan, se estrenará el 4 de marzo en Netflix, tras un retraso en su lanzamiento debido a los incendios en Los Ángeles. En el adelanto, se muestra a la duquesa de Sussex en una finca de California, donde comparte consejos de cocina, jardinería y organización de eventos.

Sin embargo, no han tardado en surgir comparaciones con el show de Pamela Anderson, que se anunció en febrero de 2023. La cercanía entre ambas producciones y las similitudes en su presentación han llevado a muchos a acusar a Meghan Markle de falta de originalidad.

Detalles en común que han desatado sospechas

Los espectadores han señalado que tanto la estética como la estructura del tráiler de Meghan Markle recuerdan demasiado al de Pamela Anderson. En ambos, las protagonistas aparecen paseando por un jardín, recogiendo productos frescos, cocinando con chefs y compartiendo momentos con familiares y amigos. Las frases que utilizan también han llamado la atención.

Mientras que Pamela dice "Siempre he querido llevar las cosas a otro nivel", Meghan comenta "Siempre me ha gustado coger algo común y elevarlo". Además, en ambos programas se destaca la idea de aprender de los expertos. Anderson menciona que "soy como una esponja, absorbiéndolo todo", mientras que Markle expresa "estoy aprendiendo", en una escena en la que practica apicultura, un hobby que comparte con Kate Middleton.

Otro detalle que ha despertado críticas es el título de ambas producciones. Tanto With Love, Meghan como Cooking With Love incluyen la frase 'With Love', lo que ha llevado a algunos a acusar a la duquesa de copiar incluso el concepto del programa.

No es la primera vez que acusan a Meghan Markle de falta de originalidad

Esta no es la primera ocasión en la que Meghan Markle enfrenta acusaciones de plagio. Tras la publicación del tráiler, varios usuarios notaron que una de sus recetas, 'Ladybug Caprese Bruschetta', ya había aparecido en revistas y blogs de cocina. Otros señalaron que el programa de Meghan guarda un gran parecido con Emma’s Kitchen, el show de cocina de la marquesa de Bath, Emma Weymouth.

Las críticas no solo han recaído sobre Meghan Markle, sino también sobre Netflix. Algunos espectadores han cuestionado cómo la plataforma de streaming no detectó las similitudes entre ambos proyectos. "El programa de Markle es una copia exacta del show de Pamela Anderson, ¡vean el tráiler!", escribió un usuario en redes sociales.

A pesar de la controversia, los defensores de la duquesa argumentan que las similitudes pueden deberse a la cercanía en las fechas de producción y que no hay intención de imitación. Sin embargo, con el estreno de With Love, Meghan, que está a la vuelta de la esquina, las comparaciones seguirán dando de qué hablar.