Meghan Markle, esposa de Harry, y su frase sobre Diana de Gales: 'Yo lo quiero...'

Meghan Markle llegó a la familia real británica con ideas claras sobre el papel que pretendía ejercer, sin embargo, su enfoque pronto chocó con el rígido protocolo de la monarquía.

Su visión dentro de la monarquía no era la que esperaba

Según se revela en el libro de Tom Quinn Yes, Ma’am – The Secret Life of Royal Servants, Meghan expresó su deseo de seguir los pasos de Diana. "Lo que Diana comenzó, quiero terminarlo", habría dicho, mostrado su intención de convertirse en una figura global en la lucha por los derechos de los más vulnerables. Así, la duquesa pretendía continuar el legado de la madre de su marido.

Sin embargo, según el testimonio recogido en el libro, Meghan Markle no planeaba asumir este compromiso a tiempo completo. "Quería hacerlo como princesa y con el respaldo total de la familia real, pero solo a tiempo parcial", aseguró la fuente.

Problemas de adaptación y rechazo a las normas

Desde su ingreso en la monarquía, Meghan Markle tuvo dificultades para adaptarse al protocolo. Según el libro, una de las situaciones que más le incomodaban era la obligación de informar sobre sus movimientos al personal del palacio.

También se sintió insatisfecha con la residencia que compartió con el príncipe Harry entre 2017 y 2019. Un antiguo trabajador de la Casa Real afirmó que Meghan "odiaba" vivir en Nottingham Cottage, dentro del Palacio de Kensington.

Además, consideraba que la casa era un reflejo del trato que la monarquía daba al príncipe Harry. "Meghan le convenció de que estaba siendo relegado y de que su residencia era una forma de menospreciarlo", sostiene la fuente.

El choque con la estructura real

El libro también señala que Meghan Markle tenía planes propios sobre su papel en la familia real, los cuales no coincidían con la estrategia general de la institución. "Ella quería hacer su propio camino, pero nunca se aceptaría que eclipsara a la princesa Ana, al príncipe Carlos (como era entonces) o a la reina Isabel II", explica el texto.

Según otro testimonio, Meghan no comprendía completamente la jerarquía de la monarquía: "Al unirse a la familia real, no podía actuar libremente. Debía seguir las directrices establecidas. En cierto modo, se convierte en un servidor de la institución", señala una fuente cercana.

El príncipe Harry, profundamente enamorado, adoptó cada vez más la visión de Meghan. "Su principal actividad pasó a ser estar con ella", comentó un antiguo asistente. Así, explicaba que el duque dejó de participar en algunos eventos tradicionales para apoyar a su esposa en su nueva visión de la realeza.

Una lucha por el cambio que generó tensiones

Entre los testimonios recogidos, se menciona que Meghan Markle tenía grandes ideas para modernizar la monarquía. Algunos la describieron con un "complejo de mesías", ya que sus planes generaban fricciones con el personal del palacio.

A pesar de esto, Harry siempre respaldó a su esposa en cada desacuerdo con los miembros de la Casa Real. Su apoyo incondicional a Meghan marcó un punto de inflexión en su relación con la monarquía y fue clave en su decisión de distanciarse de la familia real.

Con estas revelaciones, Yes, Ma’am – The Secret Life of Royal Servants expone una nueva visión sobre la polémica. Los secretos revelados en el libro explican la compleja relación entre Meghan Markle y la corona inglesa, a través del testimonio de sus ex trabajadores.