Máxima felicidad con lo último que Emma García ha revelado sobre Montoya

Emma García se ha sincerado en una entrevista para la revista Semana. La presentadora ha hablado sobre el concurso de Montoya en Supervivientes y ha dado su opinión sin tapujos. Eso sí, Emma García ha confesado que no recuerda que Montoya comenzó en la televisión con ella como presentadora.

Durante la entrevista, Emma García fue preguntada sobre el programa de Telecinco. No dudó en compartir su entusiasmo por esta edición: “Este año el programa está que se sale. Me encantan los concursantes, los supervivientes y Makoke está muy fuerte, aunque pensando en esa boda y en su novio…”, confesó.

Pero el momento más revelador llegó cuando habló sobre Montoya. La presentadora recordó su paso por Mujeres, Hombres y Viceversa, el programa de citas que ella misma condujo durante años. Sin embargo, tuvo un lapsus con el concursante: “De Manuel sí, pero de Montoya no me acuerdo, debería ser muy exprés y estaría muy tranquilito porque, si no, me acordaría”, confesó.

Emma García confiesa qué le parece Montoya como personaje televisivo

A pesar de este olvido, Emma no dudó en alabar el papel de Montoya en Supervivientes. “Me parece un personaje maravilloso, es un descubrimiento”, afirmó con entusiasmo. Unas palabras que demuestran su alegría por el crecimiento del concursante en la televisión.

Emma García ha confirmado así que está siguiendo de lleno el concurso televisivo y está feliz por el casting que han hecho.

Sin embargo, la presentadora también dejó clara su favorita para ganar. Su elección es rotunda: Makoke. "Estamos a tope con ella", confesó Emma García.

"Y es que además tiene mucho para sobrevivir y aguantar. Vamos a ver si la cabeza resiste, que yo creo que es lo más importante. Y además está guapísima luciendo cuerpazo", sentenció.

Emma García se alegra del éxito de Montoya

Con estas declaraciones, Emma García ha dejado claro que está encantada con esta edición de Supervivientes. Su entusiasmo por el programa es evidente y ha desvelado que se alegra por el éxito televisivo del joven. Montoya le ha sorprendido, aunque en el pasado no le recordara y su apoyo a Makoke es innegable.

Sin duda, la opinión de Emma no ha pasado desapercibida. Sus palabras han generado revuelo entre los seguidores del programa. Los espectadores ya están atentos a cada movimiento de Montoya y Makoke en la isla.

La edición de este año promete emociones fuertes. Emma García ya tiene claro a quién apoya. Ahora, solo queda ver si el público está de acuerdo con ella.