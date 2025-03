Máxima felicidad: han confirmado la gran noticia sobre Ana de Armas y Tom Cruise

Los seguidores de Ana de Armas y Tom Cruise están de celebración. Tras las polémicas imágenes de ambos actores cenando en Londres, se acaba de confirmar una última hora sobre su relación. La información es que continúan siendo amigos a pesar del gran revuelo que ocasionaron sus imágenes juntos.

El pasado 14 de febrero unas fotos de Ana y Tom coparon todos los titulares que apuntaban a una posible relación sentimental entre ellos. La reacción de la actriz española fue especialmente llamativa, ya que se mostró enfadada e indignada con los rumores. No ha sido fácil lidiar con la presión de los medios, pero, a día de hoy, Ana y Tom continúan siendo amigos y quedando juntos.

Se confirma la última hora sobre Ana de Armas y Tom Cruise

La reciente aparición pública de Ana de Armas y Tom Cruise en Londres ha generado especulaciones sobre su relación. El 14 de febrero, ambos fueron fotografiados saliendo de un restaurante en el Soho londinense, provocando múltiples reacciones. Aunque ellos guardaron silencio, fuentes cercanas a ambos actores han desmentido cualquier tipo de romance, asegurando que su relación se limita a una amistad profesional.

De hecho, la gran noticia que se ha confirmado es que, a pesar de la presión mediática, De Armas y Cruise continúan siendo amigos. Los rumores no han hecho mella en la pareja de actores que ha decidido continuar adelante con su amistad sin esconderse. Medios internacionales aseguran que se han visto en más ocasiones, por lo que no les importa que cuestionen su relación de amistad.

Previo a las imágenes de su cena, la actriz de origen cubano alabó la profesionalidad de Tom y su destreza en el set de rodaje. Sus palabras pusieron de relieve la admiración que siente Ana por Cruise, con quien mantiene una sincera amistad desde hace años.

La atención mediática en torno a su encuentro en Londres no ha hecho mella en su relación y no ha impedido que continúen disfrutando juntos. Si bien evitaron que las teorías eclipsaran la noche de los Oscar y procuraron mantener las distancias. A pesar de ello, mantienen el contacto de manera regular, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras.

Ana de Armas y Tom Cruise continúan adelante con sus vidas tras los rumores

Las fotos de la cena de San Valentín, que se difundieron rápidamente, mostraban a Ana y Tom compartiendo una velada en un restaurante de Londres. La complicidad y la cercanía entre ambos actores no pasaron desapercibidas para los paparazzi, que no dudaron en capturar el momento. Posteriormente, y tras el escándalo inicial, se comentó que no había tal relación amorosa y que De Armas solo estaba ampliando sus contactos cinematográficos.

Una información que se sustentó días después cuando la actriz fue vista en Madrid con Manuel Anido Cuesta, su actual pareja. Ana expresó su molestia ante especulaciones infundadas sobre su vida personal y su posible romance con Cruise. “Estoy flipando con vosotros aquí, no voy a hablar con vosotros, no tengo nada que decir, ya está bien”, explotó ante la prensa.

Por su parte, Cruise ha mantenido el silencio y se ha quedado completamente al margen. A sus 62 años está acostumbrado a que le emparejen continuamente, más aún desde que rompió con Kate Holmes hace ya 13 años. Hollywood quiere que la estrella de Top Gun vuelva a enamorarse y la cita con De Armas fue un gran reclamo.

No obstante, se ha descartado la existencia de una historia de amor y se ha reafirmado la amistad entre Ana de Armas y Tom Cruise. Una prueba de lo consolidada que está su amistad y el respeto mutuo que hay entre ellos.