Máxima emoción con lo que Olga Moreno ha confesado sobre Agustín Etienne: 'Él es...'

Olga Moreno ha vuelto estos días a estar de máxima actualidad tras su última entrevista en televisión. Entrevista con la que, entre otras muchas cosas, ha provocado la emoción de todo el mundo al hablar de Agustín Etienne, su novio y representante.

Ella ha dejado de manifiesto lo enamorada que está revelando que “él es maravilloso”. Y no solo eso, también se ha mostrado muy ilusionada con esta relación. Incluso no ha descartado el que decidan casarse.

Olga Moreno emociona con las palabras que ha dedicado a Agustín Etienne

Olga Moreno ha atravesado meses difíciles, alejándose del foco mediático tras su relación con Antonio David Flores y su paso por Supervivientes All Stars. Sin embargo, estos días ha decidido regresar a la televisión y lo ha hecho a lo grande, concediendo una entrevista en ¡De Viernes!, en Telecinco.

Durante su intervención, habló abiertamente sobre el fallecimiento de su madre, una pérdida que le ha generado un profundo dolor. Pero, a pesar del duro momento que está atravesando, también quiso compartir una parte positiva de su vida: su relación con Agustín Etienne.

Con una gran sonrisa y un brillo especial en los ojos, la sevillana declaró: “Yo estoy ilusionada con él, él es fantástico, ya lo sabéis. La verdad es que está atento, pendiente”.

A lo que añadió: “Es una persona que está todo el día mimándote, pendiente de ti. En mis momentos malos siempre está, siempre está en el momento adecuado”.

Incluso se atrevió a mandarle un mensaje lleno de amor y gratitud. Le dijo: “Me gustaría darle las gracias por aguantarme, por levantarme. Y por tirar de mí para seguir hacia adelante, siempre con su sonrisa y su positividad”.

Estas palabras consiguieron emocionar a todos los presentes en el plató y a la audiencia. Y es que reflejaron lo importante que es su pareja en estos momentos tan complicados.

Olga Moreno habla de sus planes de futuro con Agustín Etienne

Uno de los temas que más interés generó durante su entrevista fue el posible futuro de la pareja. Desde que confirmaron su relación, muchos se han preguntado si podría haber boda en el horizonte. Olga Moreno fue cautelosa, pero no cerró ninguna puerta.

Así, afirmó: “Dios dirá, yo no sé el futuro, no sé qué pasará más adelante. Ahora mismo no pienso nada del futuro, pienso en el presente y en salir hacia delante”.

Pero, añadió una frase que dejó entrever que el matrimonio podría ser una posibilidad: “Cualquier persona que tiene su pareja, lo que quiere es casarse y vivir juntos”. Unas palabras que han avivado las especulaciones sobre si la pareja podría dar el gran paso en algún momento.