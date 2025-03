Mary de Dinamarca ya no puede silenciar los rumores sobre su verdadero estado

Tras unos días de descanso obligado debido a una enfermedad, la reina Mary de Dinamarca ha vuelto a sus responsabilidades oficiales. No obstante, aún arrastra algunas secuelas de su malestar.

La monarca, que tuvo que cancelar dos compromisos importantes la semana pasada, ha regresado al trabajo con algunos síntomas visibles. Así lo han confirmado varios medios, los cuales han cubierto su primer acto público tras la baja.

Mary de Dinamarca ya no puede silenciar los rumores sobre su estado

El regreso de Mary se ha producido en una visita a una escuela en Vallensbæk, una localidad cercana a Copenhague. Allí, la reina ha tenido la oportunidad de conocer de cerca los esfuerzos de la institución educativa para prevenir el acoso escolar.

Durante su llegada, ha sido recibida con una cálida bienvenida por parte de los estudiantes. De esta manera, la han saludado con entusiasmo, formando un pasillo para darle la bienvenida.

A pesar de su buen ánimo, su tos y la voz rasposa eran signos claros de que la reina aún no se encontraba completamente recuperada. En su momento, no se dieron detalles sobre la enfermedad. No obstante, no tardaron en confirmar que su afección era algo común en esta época.

Un hecho que sugería que se trataba de un resfriado o una gripe fuerte. A pesar de los síntomas residuales, Mary ha mostrado su compromiso. Y es que la mujer de Federico ha cumplido con su agenda sin dejar que las secuelas de la enfermedad le impidieran realizar sus deberes.

El guiño de Mary de Dinamarca con su hija Isabella

En cuanto a su look, la reina ha optado por un atuendo sobrio y elegante para la ocasión. Mary ha elegido un conjunto de chaqueta con un estampado tartán en tonos marrones que ha combinado con un jersey y botas altas.

Sin embargo, el toque de sofisticación lo ha dado a través de unos pendientes de oro con brillantes, una pieza que comparte con su hija. Este detalle no ha pasado desapercibido y ha servido como un delicado guiño a la princesa Isabella.

A pesar de las secuelas evidentes de su reciente enfermedad, Mary de Dinamarca ha demostrado que está lista para volver a la vida pública. Con el cumpleaños de la princesa Isabella a la vuelta de la esquina, Mary parece haber superado lo peor y está enfocada en la celebración.