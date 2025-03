Marta Peñate se olvida de las cámaras y reconoce lo de Montoya: 'Me parece un...'

Marta Peñate no ha tardado en valorar cómo ve ella a Montoya en Supervivientes. La que fuera vencedora del reality en su versión All Stars se ha mostrado encantada con lo que ha podido ver hasta ahora de la estancia del joven en Honduras. "Cada vez estoy más orgullosa de haberle apoyado en todo su recorrido en La isla de las Tentaciones, espero que no me defraude", soltaba Peñate.

La canaria, que comenzó su intervención pidiendo la palabra a Carlos Sobera, definió a Montoya como "pedazo de superviviente". A continuación, se refirió al comportamiento del andaluz ante el temporal que ha azotado durante varios días la isla.

"Me parece un tío que a pesar de la lluvia, de que el tiempo va en contra, él sigue cantando, sonriendo, con una sonrisa", defendía.

Marta Peñate aplaude el comportamiento de Montoya en Supervivientes

Marta después cambió el tono para apuntar directamente a otro de los concursantes del reality de Telecinco. La novia de Tony Spina se refería a Manuel: "parece que es tonto, pero es más listo de lo que parece". Unas palabras tras las que aseguraba que este "le ha amargado la vida a Montoya todo el concurso" añadió sobre el reality en el que ambos se dieron a conocer.

Ante esto, la hermana de Manuel, presente en el plató de Telecinco, defendía a este. "Mi hermano iba de tentador y lo que creo que te repatea, Marta, es que mi hermano ha hecho su trabajo", aseguraba.

Marta Peñate no tardó en reaccionar cargando de nuevo contra el concursante enemigo de Montoya. "A mí lo que me repatea de tu hermano Manuel es que siempre brilla a costa de una mujer y nunca brilla por él mismo".

Lo cierto es que Manuel y Anita llegaron hace unos días a Honduras con muchas ganas de empezar la experiencia de supervivencia. Sin embargo, el fuerte temporal provocó que su esperado salto desde el helicóptero se retrasase.

Fue precisamente durante una conexión en directo con Carlos Sobera en Tierra de Nadie, cuando Manuel habló sobre su conflicto con Montoya.

Sobre el que fuera pareja de Anita Williams, Manuel advirtió que no busca conflictos, pero tampoco los evita. "Yo tampoco es que tenga un conflicto con él, yo le doy porque él me da primero. Yo paso del chaval, me da igual", admitió.

Manuel reconoció que le faltó decir algo a Montoya tras el final de La isla de las tentaciones

Además, aseguró también que durante su último encuentro con Montoya tras el final de La isla de las tentaciones él se quedó con ganas de expresar algo más. En concreto, reconoció que le faltó decirle que, en ciertos momentos, igual se había excedido.

Y sentenció: "No me gusta hacer leña del árbol caído. Una persona que está dolida no merece que se le castigue tanto, pero yo ataco porque se me ataca".

Ahora, ambos tienen por delante la oportunidad de acercar posiciones y resolver sus diferencias o, de lo contrario, ampliar la distancia que les separa.