María Patiño destapa el incómodo episodio que vivió con Bertín Osborne: 'Me dijo que…'

En el programa Ni que fuéramos, se ha desatado una polémica de gran magnitud. Bertín Osborne ha vuelto a estar en el centro de las críticas tras conocerse que no ha asistido al juicio que tenía programado hoy. Aunque lo que más ha llamado la atención del programa ha sido el testimonio de María Patiño sobre lo que vivió con Bertín Osborne: "Me dijo que mi foto le ponía".

Este juicio estaba relacionado con la paternidad del hijo que tiene con Gabriela Guillén. Aunque se ha logrado establecer la filiación del pequeño, no ha habido más avances, ya que no se había presentado una demanda formal. Este hecho ha generado un intenso debate entre los colaboradores del programa.

En medio de la discusión, Víctor Sandoval ha sorprendido a todos con una revelación inesperada. “Yo conozco a una presentadora que se niega a trabajar con él. Es más, se fue del programa porque se sintió incómoda”, ha confesado Sandoval, dejando a todos boquiabiertos.

María Patiño destapa el episodio que vivió con Bertín Osborne

El comentario no ha pasado desapercibido. Kiko Hernández, otro de los colaboradores, ha querido profundizar en el tema. “¿Por qué? ¿Le estaba todo el día tirando los tejos?”, ha preguntado sin rodeos.

El momento más inesperado de la tarde ha llegado cuando María Patiño ha decidido compartir un episodio que hasta ahora había mantenido en secreto. Con un tono serio, ha relatado un momento incómodo que vivió con Bertín Osborne.

“Una vez hablé con él de este tema. Me llamó enfadado y, al final de la conversación, me dijo: ‘Cómo me pone la foto que tienes colgada en biquini’”, ha confesado María. La sala ha quedado en silencio tras sus palabras.

María Patiño desvela que se sintió incómoda con el comentario de Bertín Osborne

David Valldeperas, director del programa, no ha podido evitar intervenir. “¿Te incomodó?”, ha preguntado con evidente curiosidad. “Sí”, ha respondido María sin dudar, dejando claro que aquella situación no fue fácil de manejar.

La confesión de María ha generado una oleada de comentarios en el plató. Los colaboradores han quedado impactados por la valentía de Patiño al compartir su experiencia.

Este episodio ha dejado una marca profunda en el programa. La actitud de Bertín Osborne ha sido puesta en tela de juicio una vez más. Los debates sobre su comportamiento parecen no tener fin, y la opinión pública está más dividida que nunca.

Sin duda, la confesión de María Patiño quedará grabada como uno de los momentos más impactantes en la historia de Ni que fuéramos. El debate está servido, y las próximas semanas prometen ser igual de intensas.