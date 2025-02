Marc Ribas estalla en 'Joc de cartes' por un motivo de peso: 'No lo entiendo'

El último episodio de Joc de cartes en TV3 no ha dejado indiferente a nadie. En esta ocasión, el programa culinario dirigido por Marc Ribas puso a prueba a cuatro restauradores de Barcelona en la búsqueda del mejor plato tradicional de la ciudad.

La competición fue intensa, pero lo que realmente marcó la jornada fue un momento de tensión entre Marc Ribas y uno de los participantes. De esta manera, un concursante del programa, recibió una reprimenda por su manera de puntuar a una compañera.

Marc Ribas y la polémica votación que no lo convenció

El formato de Joc de cartes es conocido por su alto nivel de competitividad. Cada participante evalúa a sus rivales con una puntuación que puede marcar la diferencia en el resultado final.

Sin embargo, en este episodio, uno de los concursantes sorprendió con una nota que no coincidía con sus propias palabras. Un hecho que llevó a Marc Ribas a intervenir.

Durante la comida, Marc Ribas había escuchado al participante elogiar el trabajo de una de sus compañeras, destacando su esfuerzo. No obstante, al momento de votar, su actitud cambió por completo, otorgándole un 6, una calificación que no correspondía con sus comentarios.

Marc Ribas no se calla y exige explicaciones

La actitud del concursante no pasó desapercibida para el presentador, quien no dudó en expresar su desconcierto. "No lo entiendo, porque ayer, en la mesa, oí que era muy guay verte trabajar de la manera que lo hacías", comentó Ribas dirigiéndose a la concursante afectada.

Acto seguido, el presentador cuestionó directamente al otro participante: "¿Por qué pusiste un 6?". Ante la presión, el rival intentó justificar su decisión argumentando que su compañera estaba "muy nerviosa" durante la prueba.

Sin embargo, esta explicación no convenció al chef, quien le respondió con firmeza: "No, Cristian, no me puedes volver a hacer lo mismo. En la mesa dices una cosa y después votas un 6. No puedes decir que lo hace muy bien y luego darle esa puntuación".

Más allá de la polémica, Joc de cartes sigue consolidándose como uno de los programas estrella de TV3. Su combinación de gastronomía, competencia y momentos de tensión ha logrado cautivar a la audiencia, convirtiéndolo en una cita imprescindible en TV3.