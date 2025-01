Giro de 180º en la relación de Kiko Jiménez y Sofía Suescun: 'Ya estamos listos'

No hay ninguna duda de que, tras el distanciamiento de Sofía Suescun y Maite Galdeano, la relación de la influencer y Kiko Jiménez ha dado un giro de 180 grados. Y prueba de ello es una de las últimas publicaciones que ‘la reina de los realities’ ha compartido en redes sociales: “Ya estamos listos”.

Aunque son las primeras Navidades que la influencer pasa lejos de su madre, tanto ella como su actual pareja sentimental han despedido el 2024 con la mejor de las compañías.

Según podemos ver en las historias de Instagram de Sofía Suescun, tanto ella como Kiko Jiménez han disfrutado de la última cena del año junto a Cristian Suescun y Carmina.

Para inmortalizar este momento tan familiar, la pareja ha compartido en sus respectivos perfiles de dicha red social una imagen de lo más reveladora. En ella, podemos ver a los cuatro disfrutando de una suculenta cena en un exclusivo restaurante asiático de la capital.

“Ya estamos listos para despedir este frenético 2024”, ha escrito Sofía Suescun junto a esta instantánea. Con estas palabras, la influencer no solo ha dejado claro que quiere dejar atrás todo el sufrimiento que ha experimentado durante los últimos meses.

Además, ha dejado entrever que espera que este 2025 llegue repleto de cosas buenas, algo que tanto ella como Kiko Jiménez ya comentaron durante su última visita a ¡De Viernes!. “Tenemos muchos proyectos, tanto personales como profesionales”, aseguró el de Linares.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun muestran en redes el giro que ha dado su relación en este último año

Aunque siempre estuvieron muy unidas, en el mes de agosto, Sofía Suescun decidió cortar todos los lazos que le unían a su madre. Una situación que se produjo tras la última y acalorada discusión que mantuvieron en su domicilio.

Sin embargo, la tensión entre ellas aumentó cuando Maite Galdeano no dudó en cargar duramente contra Kiko Jiménez en redes sociales. Tanto es así que, en un intento por defender a su pareja, Sofía Suescun acudió a ¡De Viernes! para contar el “infierno” que ha tenido que vivir a su lado.

Ahora, y aunque esta mediática pareja está disfrutando al máximo de su amor, lo cierto es que Sofía Suescun está viviendo una de las Navidades más dolorosas de su vida. Algo que dejó al descubierto hace poco en dicho programa de Telecinco:

“Estos días pienso en mi madre, en lo que podría haber tenido, en las relaciones que envidio. Hay familias, sobre todo en Navidad, que se cuentan sus logros y ojalá yo lo tuviera. Es un sueño para mí, pero por desgracia ni lo he tenido ni lo tengo ahora mismo”.

No obstante, y aunque ha sido un “año muy duro” para ella, Sofía Suescun se ha puesto una meta para este 2025. “Sufro mucho viendo a mi madre ida por redes sociales, pero en este 2025 me he propuesto pensar en mí y darme prioridad”, aseguró ante la audiencia de Mediaset España.