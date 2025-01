El Maestro Joao da la última hora sobre su novio, ‘El Rubio’: ‘Que la gente sepa…’

Durante su última aparición pública, el Maestro Joao no ha tenido reparos en desvelar una última hora relacionada con su pareja, ‘El Rubio’. Según el vidente, lleva saliendo con él “cuatro años y medio”. “Que la gente sepa que con 61 años se puede tener ilusiones”, ha asegurado ante los medios de comunicación.

Hace apenas unas horas, el colaborador de televisión ha reaparecido en el Aeropuerto de Madrid. Un momento en el que no ha tenido ningún problema en responder a todas las cuestiones de los reporteros de Europa Press. Entre ellas, las relacionadas con su vida más privada.

“2025 es mi primer año como Benita. Me he llevado 60 años de Maestro Joao y a partir de ahora voy a cumplir uno de Benita y estoy muy feliz, muy feliz”. Tal y como ha asegurado, a día de hoy, sigue adelante con su transición de género. Tanto es así que el “próximo viernes” tiene una cita con su médico para continuar con su tratamiento.

Un proceso que el Maestro Joao no está pasando solo, ya que cuenta con el apoyo incondicional de su actual pareja, Santi ‘El Rubio’. En este momento, el colaborador de televisión ha desvelado una última hora relacionada con su pareja.

“Que la gente sepa que con 61 años se puede tener ilusiones, proyectos. Se pueden hacer cosas nuevas, se puede empezar de nuevo, se puede tener un novio más guapo, más alto, más joven o más mayor o como sea, da lo mismo. Pero te puedes enamorar, estás viva”.

El Maestro Joao habla muy orgulloso sobre su pareja, ‘El Rubio’

Tras asegurar que, a pesar de su edad, ha sido capaz de encontrar el amor junto a su novio, el Maestro Joao ha dejado a más de uno sin palabras con su última confesión.

Tal y como él mismo ha asegurado, no descarta pasar por el altar con ‘El Rubio’ en algún momento de su vida. Sin embargo, y a pesar de lo enamorado que está, por ahora no entra en sus planes.

Por otro lado, el Maestro Joao ha vuelto a hablar sin tapujos sobre su cambio de sexo. Una decisión que ya anunció hace meses, durante su participación en Baila como puedas.

“Voy a verme con mi médico el viernes, el próximo viernes. Y ya tengo los próximos proyectos de iniciar toda la información para los tratamientos de operaciones y demás”.

El Maestro Joao ha confirmado que lleva ya “cinco meses y medio, casi seis, hormonándome”. Motivo por el que “ahora quiero interesarme en los otros tratamientos porque yo ya llego hasta el final”.

“No me da miedo. Cuando sabes lo que eres no hay nada que te asuste. Ahora es una necesidad porque me he pasado 61 años en otro cuerpo, por así decirlo”, ha añadido a continuación.