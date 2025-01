Fran Rivera, en pleno embarazo de Lourdes Montes: ‘Hay que rodearse de…’

Durante su última aparición pública, y en pleno embarazo de Lourdes Montes, Fran Rivera no ha tenido reparos en compartir una bonita y personal reflexión de Año Nuevo. “Hay que rodearse de la gente que a uno lo quiere”, ha asegurado el diestro ante las cámaras de los medios de comunicación.

No hay ninguna duda de que Fran ha terminado el 2024 por todo lo alto. Antes de dar la bienvenida al 2025, tuvo la oportunidad de acompañar en el escenario de El Salaero (Sanlúcar de Barrameda) al grupo musical Una y nos vamos.

Un concierto en el que Fran Rivera no tuvo reparos en responder a todas las cuestiones de la prensa, entre ellas, las relacionadas con sus deseos y propósitos para este año.

Tal y como aseguró el marido de Lourdes Montes, lo único que le pide al 2025 es “salud, que es lo más importante”. “Salud y estar con la gente que te quiere. Hay que rodearse de la gente que a uno lo quiere, los que suman siempre”, añadió el torero a continuación.

Fran Rivera hace una emotiva confesión en pleno embarazo de Lourdes Montes

Con una gran sonrisa, Fran Rivera dejó claro que lo más importante en la vida es “rodearse de la gente que a uno lo quiere”. Sin embargo, su actitud cambió cuando el reportero de Europa Press mencionó el nombre de Isabel Pantoja.

El pasado viernes, 26 de diciembre, la tonadillera se subió al escenario del festival Starlite Christmas para deleitar a sus fans con su último concierto. No obstante, todo apunta a que su actuación no tuvo el éxito que se esperaba.

Y es que, de las 7.000 entradas que había disponibles, Isabel Pantoja tan solo logró vender 2.500. Por ese motivo, la citada agencia de noticias no tuvo reparos en preguntarle a Fran Rivera por este “fracaso”.

Sin embargo, el marido de Lourdes Montes decidió no responder a dicha pregunta. “No, no nombres, no nombres”, aseguró el diestro entre risas, dejando claro que no quiere ni oír hablar de ella.

Una actitud muy similar fue la que tuvo cuando le preguntaron por la herencia de su tío José Rivera, ‘Riverita’. En un intento por desvincularse de este problema familiar, Fran Rivera dejó muy claro que no tiene “ni idea” de este tema. “Lo siento”, añadió a continuación.

Una herencia que, según ha trascendido, está compuesta por dos fincas, una casa y varias deudas económicas. No obstante, y aunque el marido de Lourdes Montes no quiso pronunciarse al respecto, han salido a la luz varias informaciones sobre el tema.

Tal y como se ha confirmado, tras una larga y complicada negociación, dicha herencia recaerá en Jacobo, el hijo ilegítimo del fallecido, y en su sobrino José Antonio Canales Rivera.