Kate Middleton y su suegro, el rey Carlos III: Los peores rumores serían ciertos

Las estrictas normas de la monarquía británica pueden dar lugar a malentendidos, pero también pueden ocultar mensajes sutiles. En los últimos meses, algunos gestos entre Carlos III de Inglaterra y Kate Middleton han llamado la atención de los expertos en realeza. ¿Existe una verdadera tensión entre ellos o se trata simplemente del protocolo real?

El último episodio que ha desatado especulaciones ocurrió en el servicio anual del Día de la Commonwealth. Durante el acto, Carlos III saludó a su hijo, el príncipe Guillermo, con un cálido abrazo. Sin embargo, con Kate el gesto fue mucho más frío: una simple sonrisa.

Pequeños detalles con un enorme significado

Este comportamiento ha llevado a preguntarse si el distanciamiento entre Carlos III y Kate Middleton es casual o si hay algo más detrás. Aunque la Familia Real no suele expresar afecto en público, la diferencia en el trato fue evidente. No es la primera vez que sucede algo similar.

El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Casa Real británica compartió en redes sociales un homenaje a las mujeres más influyentes de la familia. En la publicación se incluyeron retratos de la reina Camila, Isabel II, la reina Victoria, la princesa Ana y la duquesa Sofía de Edimburgo. A pesar de ello, Kate Middleton fue obviada y su ausencia no pasó desapercibida.

Los seguidores de la realeza no tardaron en reaccionar: “Las princesas de Gales han desaparecido, las dos”, comentó un usuario, haciendo referencia Kate y a Diana de Gales. Otro escribió: "¡Sin Kate, no me gusta!" Las preguntas surgieron de inmediato. ¿Fue una simple omisión o un mensaje intencionado?

El verdadero vínculo entre Carlos III y Kate Middleton

A pesar de estas situaciones, la relación entre Kate y Carlos III ha sido siempre respetuosa. Desde su llegada a la familia, la princesa de Gales ha demostrado ser una figura discreta y ejemplar. Cuando se hizo público su diagnóstico de cáncer, el rey expresó su apoyo, llamándola su "amada" nuera y destacando su valentía.

Sin embargo, algunos expertos en la realeza sugieren que esta misma fortaleza podría haber generado cierta tensión entre ellos. En los últimos meses, Kate Middleton y el príncipe Guillermo han visto reforzada su imagen pública. Su popularidad ha crecido y, según algunas encuestas, supera a la de Carlos III y Camila.

Las especulaciones siguen aumentando, pero la Casa Real mantiene su postura habitual: silencio absoluto ante los rumores. Lo cierto es que, aunque no haya declaraciones oficiales, los gestos y las ausencias siguen alimentando las dudas sobre la relación entre el rey, Carlos III, y su nuera, Kate Middleton.