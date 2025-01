María José Campanario y su hija, Julia Janeiro, dan el paso definitivo: ‘Elige bien’

El inicio del año no ha sido tranquilo para Julia Janeiro. Y es que el pasado 1 de enero, la joven influencer se convirtió en el centro de atención en redes. Todo debido a su elección de vestido para la celebración de Nochevieja.

Julia Janeiro compartió una serie de fotos en Instagram, pero la respuesta no fue la esperada. Ahora, María José Campanario se ha unido a su hija, Julia Janeiro, para dar el paso definitivo: escribir un mensaje contra los haters al confesarles que: “elige bien”.

Los comentarios negativos no tardaron en llegar, críticas sobre su look, su forma de posar y hasta su estilo de vida. Un verdadero aluvión de críticas que encendieron las redes. Sin embargo, Julia Janeiro no se quedó callada.

En un gesto valiente, decidió responder. Utilizó sus historias de Instagram para mandar un mensaje contundente. Aunque no entró en detalles, dejó claro que no permitirá que los comentarios de los demás la definan.

María José Campanario y su hija, Julia Janeiro, dan el paso definitivo

Pero la sorpresa llegó horas después, María José Campanario, también alzó la voz. Ambas decidieron unirse para enviar un mensaje poderoso. Y lo hicieron de la manera más directa: publicaron el mismo comunicado en sus redes sociales.

El mensaje decía: “A las personas les pasan cosas horribles a diario y, aun así, encuentran la manera de ser amables con los demás. Ser amable o imbécil es una elección que se toma a diario. Elige bien”.

La reacción fue inmediata, seguidores de ambas aplaudieron el gesto. Muchos destacaron la valentía de Julia y María José al enfrentar a sus detractores. También hubo quienes reflexionaron sobre la importancia del mensaje.

No es la primera vez que Julia Janeiro se enfrenta al escrutinio público. Desde que cumplió la mayoría de edad, su vida se ha convertido en un constante tema de debate. Cada paso, cada decisión, es analizada al detalle, pero esta vez, no está sola, María José Campanario ha demostrado estar a su lado.

Con esta acción, Maria José Campanario y Julia Janeiro han dejado claro que no tolerarán la negatividad. Para ellas, el respeto y la empatía son fundamentales. Y esperan que su mensaje haga eco.

Julia Janeiro sigue adelante con su vida con normalidad

Mientras tanto, Julia sigue adelante, en sus redes sociales, continúa compartiendo momentos de su vida, mostrando su autenticidad. Sin miedo a lo que digan los demás. María José, por su parte, ha dado un ejemplo de apoyo incondicional, una mujer que no duda en proteger a su hija.

El mensaje de “Elige bien” no solo es para los haters. Es una llamada a la reflexión. A recordar que todos enfrentamos batallas internas y que ser amables siempre es una opción.

Así, María José Campanario y Julia Janeiro han convertido una situación difícil en una lección. Una lección de fortaleza, de unidad y de empoderamiento. Un recordatorio de que, ante la adversidad, siempre se puede elegir el camino de la bondad.