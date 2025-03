Jarro de agua fría de Marc Ribas a miles de catalanes: ‘No sirve, no hay nada peor…’

Marc Ribas es uno de los chefs más populares en Cataluña. Con una carrera que abarca desde programas de televisión hasta la gestión de su propio restaurante en Terrassa, ha logrado consolidarse como una de las figuras más destacadas del panorama culinario. Su pasión por la cocina nació cuando era muy joven y, con el tiempo, ha alcanzado un gran éxito.

Sin embargo, su último mensaje ha sorprendido a muchos. En una reciente entrevista en el podcast La pròrroga, Marc Ribas habló sobre su visión del fitness y la importancia de la disciplina. Sus palabras, aunque sinceras, han sido un jarro de agua fría para miles de personas que creen que la motivación es la clave del éxito.

La disciplina, clave en el gimnasio

Marc Ribas ha compartido en varias ocasiones su amor por el deporte, que ha sido parte de su vida desde joven. A pesar de llevar una agenda ajetreada, ha encontrado tiempo para mantenerse en forma, con una rutina que incluye entrenamiento físico desde los 13 años. En su última intervención, el chef habló sobre lo que, según él, realmente importa cuando se trata de hacer ejercicio.

Para Ribas, la motivación es algo que, a largo plazo, no tiene el impacto esperado. “La motivación para ir al gimnasio no sirve, no hay nada peor que un tonto motivado”, comentó. En su opinión, lo que realmente marca la diferencia es la disciplina: “Lo único que funciona es la disciplina, hacer lo que más odias como si te gustara”.

Estas palabras fueron un mensaje claro para aquellos que dependen del entusiasmo momentáneo para mantenerse en forma. Ribas no dudó en recalcar que la verdadera constancia llega cuando se asume el ejercicio como una obligación diaria.

El reto de una vida saludable y equilibrada

Además de sus consejos sobre el ejercicio, Marc Ribas habló sobre la importancia de llevar una alimentación saludable. Aunque muchas personas recurren a las dietas para mejorar su salud, el chef defiende que el verdadero cambio no está en hacer dietas estrictas, sino en saber “asimilar lo que comemos”. “No somos lo que comemos, sino lo que somos capaces de asimilar comiendo”, explicó, subrayando que la clave es la calidad de los alimentos, no las restricciones alimenticias.

Ribas sostiene que llevar una vida saludable no significa hacer sacrificios drásticos. La clave está en mantener una alimentación equilibrada que permita disfrutar de los alimentos de manera sana. Según el chef catalán, la obsesión por alcanzar metas de salud mediante dietas restrictivas puede ser frustrante, ya que lo realmente importante es la constancia y la paciencia.

Aunque sus declaraciones puedan parecer duras para quienes buscan una motivación inmediata, lo cierto es que la clave está en la disciplina. La verdadera transformación llega cuando se priorizan los hábitos saludables a largo plazo y no las soluciones rápidas.