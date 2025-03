Jarro de agua fría en 'Com si fos ahir': Sara Espígul no levanta cabeza

La serie Com si fos ahir sigue enganchando a los espectadores con sus intensas tramas y giros inesperados. Desde su estreno, la ficción de TV3 ha conseguido consolidarse como una de las más seguidas por el público catalán.

Todo esto gracias a su manera de abordar historias cercanas y realistas que conectan con la audiencia. En el próximo episodio, los personajes se enfrentarán a momentos de gran tensión, especialmente Cèlia, interpretada por Sara Espígul.

Sara Espígul no levanta cabeza en Com si fos ahir

El personaje de Cèlia, a quien da vida Sara Espígul, será una de las protagonistas de este nuevo capítulo. Tras sufrir un ataque de ansiedad, su entorno se muestra preocupado por su estado de salud.

Adrià no puede ocultar su angustia, pero finalmente Quique logra tranquilizarlo al confirmar que no se ha tratado de un infarto. A pesar del alivio momentáneo, Cèlia sigue sintiéndose vulnerable y frágil, dejando entrever que su estado emocional no está en su mejor momento.

La actuación de Sara Espígul promete transmitir toda la intensidad y el dramatismo de esta complicada situación. Un hecho que sin duda captará la atención de la audiencia de la televisión pública de Cataluña.

Amenazas inesperadas para Lídia y Gina

Por otro lado, Valeri sigue indagando sobre Ricard y ha descubierto nueva información que podría cambiar el rumbo de la historia. Sin embargo, ni Lídia ni Gina quieren saber nada al respecto. Pero la tensión crece cuando ambas comienzan a recibir mensajes intimidatorios.

¿Quién está detrás de estas amenazas? ¿Están en peligro? Las próximas entregas podrían revelar el origen de esta inquietante situación. Mientras tanto, Toni Petit decide contarle toda la verdad a Karim sobre el caso de Jess.

Al conocer la historia, Karim logra convencer a Naiara para que ayude al joven y lo lleve a comisaría a declarar. Este giro en la trama podría traer consecuencias inesperadas y abrir nuevas líneas argumentales dentro de la serie.

Con estos conflictos abiertos, el próximo episodio de Com si fos ahir promete mantener la emoción y la tensión en su punto álgido. La actuación de Sara Espígul será clave para transmitir la intensidad de los acontecimientos y seguir consolidando la serie como un referente de TV3.