La felicidad de Carlota Corredera tras romper con Carlos de la Maza: 'Hoy puede...'

Carlota Corredera ha regresado a su perfil de Instagram con un nuevo y revelador post. En él, la presentadora de televisión se ha mostrado de lo más feliz a pesar de su reciente divorcio de Carlos de la Maza: “Hoy puede ser un gran día”.

Fue a finales del pasado mes de octubre cuando la comunicadora confirmó públicamente que, tras 11 años de relación y una hija en común, había puesto fin a su matrimonio.

Durante estos meses, han sido contadas las ocasiones en las que Carlota Corredera se ha pronunciado sobre su ruptura con Carlos de la Maza. Sin embargo, el pasado 11 de noviembre, no tuvo ningún problema en hablar sobre este tema ante los medios de comunicación:

“He estado mejor… Estoy viviendo un momento complicado, personal y, emocionalmente, muy difícil. Ya no somos pareja, pero siempre seremos familia. Acostumbrándonos a esta nueva situación familiar”, aseguró durante un importante evento social.

Ahora, Carlota Corredera ha regresado a las redes sociales totalmente renovada y feliz, a pesar de su separación de Carlos de la Maza. Momento que ha aprovechado para compartir una nueva reflexión con sus más de 470.000 seguidores de Instagram: “Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así”.

Carlota Corredera se muestra muy feliz en redes tras romper con Carlos de la Maza

Este jueves, 16 de enero, Carlota Corredera ha sorprendido a sus seguidores con una nueva publicación. En ella, podemos ver un vídeo suyo paseando por las calles de Madrid.

Junto a la conocida canción de Joan Manuel Serrat, Hoy puede ser un gran día, la comunicadora ha mostrado el “pelazo” que le ha dejado el conocido estilista Manuel Zamorano.

Además, y con una gran sonrisa, Carlota Corredera no ha querido dejar pasar la ocasión para aconsejarle a todos sus seguidores que se planteen la vida con optimismo.

Como era de esperar, la última publicación de la ex de Carlos de la Maza no ha pasado desapercibida entre el resto de usuarios de dicha red social. Tanto es así que muchos de ellos no se lo han pensado dos veces a la hora de reaccionar a sus palabras:

“Confía en el proceso de la vida”, le ha escrito a Carlota Corredera, una de sus seguidoras. “Querida, estás radiante”, le ha asegurado su compañero de profesión, el periodista Adolfo Rodríguez.

Sin embargo, también hay quienes han querido aprovechar la ocasión para hacerle una clara propuesta a Carlota Corredera. “Soy coach emocional y hago talleres de empoderamiento y sobre feminismo. Me encantaría algún día conversar contigo… Adelante, siempre adelante”.