Iñaki Urdangarin toma una inesperada decisión que no gusta a su hija, Irene Urdangarin

Iñaki Urdangarin vuelve a ser noticia por un giro inesperado en su vida personal. El exduque de Palma ha determinado dar un paso más en su relación con Ainhoa Armentia, con quien mantiene un romance desde hace años. Según se ha revelado, él planea casarse con su pareja, lo que ha generado tensiones en su entorno, especialmente con Irene Urdangarin.

Al parecer, la benjamina de la familia no aprueba esta decisión. La joven no respalda el matrimonio de su padre, como tampoco ha sido favorable al noviazgo. Y todo debido a las heridas emocionales que la nueva relación sentimental de él ha causado en la infanta Cristina, su madre.

Iñaki Urdangarin decide dar un paso para molestia de algunos de sus hijos

El romance entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia salió a la luz en 2021, cuando una revista publicó fotografías de ambos paseando de la mano. Las imágenes confirmaron lo que hasta entonces había sido un secreto. Sí, que su matrimonio con la infanta Cristina estaba roto.

Aunque en un principio pocos creían que la relación entre aquellos prosperaría, el tiempo ha demostrado lo contrario. Ambos han consolidado su vínculo, lo que ha llevado al exdeportista a divorciarse oficialmente de su mujer.

Ahora, tras más de un año de divorcio, Iñaki ha tomado la decisión de contraer matrimonio con su pareja. Y así lo ha contado Marisa Martín Blázquez en el programa Fiesta.

La periodista especializada en crónica social ha revelado que Urdangarin reunió a sus hijos durante las pasadas Navidades en Vitoria para comunicarles su determinación. Según la periodista, él les explicó que “llevaba un año divorciado de su madre” y que “tras tres años de separación, estaban pensando en boda”.

Irene Urdangarin rechaza el plan de Iñaki Urdangarin

Sin embargo, no todos los miembros de la familia Urdangarin han reaccionado de la misma manera. Martín Blázquez ha asegurado que “alguno de los hijos de Iñaki no está del todo a favor”. Un comentario que ha hecho pensar directamente en Irene Urdangarin, quien ha tenido dificultades para aceptar la relación de su padre con Ainhoa Armentia.

La joven ha sido especialmente crítica con ese romance. Y es que vivió en primera persona el sufrimiento de la infanta Cristina cuando aquel se hizo público. Este contexto ha dificultado su relación con su padre, llevándola a distanciarse de él en algunos momentos.

No obstante, Irene podría no ser la única que podría estar en desacuerdo con el enlace. Aunque no se ha confirmado, hay indicios de que Juan, el primogénito, podría también estar rechazándolo. Y es que él siempre ha sido un apoyo incondicional para la infanta Cristina, especialmente tras su separación.

Por otro lado, todo hace sospechar que Pablo Urdangarin podría haber adoptado una postura distinta. Sí, porque desde el inicio del romance de su padre con Ainhoa, ha mostrado su apoyo al exdeportista. Fue el primero en conocer a la pareja de su padre y en pasar tiempo con ella, evidenciando una postura más abierta.

Una boda discreta, la de Iñaki Urdangarin, pero polémica

A pesar de las tensiones familiares, Iñaki Urdangarin sigue adelante con sus planes. Según Martín Blázquez, la boda será discreta y con un grupo reducido de invitados. Esta decisión busca evitar la atención mediática y posibles conflictos.

Sin embargo, el rechazo de Irene Urdangarin podría complicar la situación. La joven, quien mantiene una relación muy cercana con su madre, no parece dispuesta a aceptar fácilmente el matrimonio de su padre. Y menos con la mujer que considera responsable de la ruptura familiar.