Las firmes palabras de Susana Molina sobre el estado de Anabel Pantoja: 'Está muy...'

Susana Molina ha decidido romper su silencio. Tras el ingreso hospitalario de la hija de Anabel Pantoja, ha querido revelar cuál es la situación real. En concreto, ha pronunciado unas firmes palabras de cómo se encuentra realmente su amiga.

Así, ha dejado claro que “está muy arropada”. Pero también ha revelado que tanto la sevillana como su chico, David Rodríguez, se encuentran lógicamente preocupados por su pequeña, Alma.

La delicada situación de Anabel Pantoja, la mejor amiga de Susana Molina

Desde hace unos días, Anabel Pantoja está en el centro de la atención mediática debido a una delicada situación familiar. Su hija Alma, nacida en noviembre, ha tenido que ser ingresada en el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. Un hecho que ha generado gran preocupación no solo entre su círculo cercano, sino también entre sus seguidores.

En este difícil momento, la influencer ha contado con el apoyo incondicional de su pareja, David Rodríguez, así como de amigos y familiares. Entre ellos, destaca Susana Molina, quien ha decidido hablar públicamente sobre cómo se encuentra realmente Anabel. Lo ha hecho ahora, en el aeropuerto, tras llegar a España después de un viaje a México.

Susana Molina rompe su silencio y destapa el estado de Anabel Pantoja

Susana Molina, conocida por su estrecha amistad con Anabel Pantoja, ha dado un paso adelante para aclarar cuál es el estado emocional de su amiga. La joven ha explicado que tanto aquella como David “están como cualquier padre en una situación así: preocupados. Pero, al final, van saliendo buenas noticias”.

Eso sí, sobre Alma, ha preferido no entrar en detalles. De ahí que ha afirmado: “Tampoco puedo decir mucho más. No me corresponde a mí decir nada si ellos no han hablado”.

Susana, que siempre ha sido una amiga fiel, ha querido destacar el apoyo que el clan de Anabel, a pesar de los conflictos, está brindándole a los padres en este momento. Así, ha expuesto: “Toda la familia está unida. Al final, es lo normal, te apellides Pantoja o Gómez”.

Susana Bicho habla sobre las muestras de apoyo y cariño hacia Anabel Pantoja

Una de las reflexiones más significativas de Susana ha tenido que ver con la red de apoyo que Anabel ha logrado tejer tanto en Canarias como en otras partes de España. Según ella, su amiga “es una persona muy querida, tiene muchísimos amigos. En Canarias tiene amigos que son familia, también en Madrid, en Sevilla”.

“Ella se hace mucho querer y David también. Es normal que la gente les demuestre su apoyo en una situación tan complicada”.

Además, ha destacado la hospitalidad que caracteriza a las amistades canarias de la pareja, por su apoyo y ayuda incondicional. En este sentido, ha afirmado: “Todos los amigos de fuera de Canarias nos quedamos tranquilos, porque sabemos que aquí Anabel está muy arropada”.

“La gente aquí es muy hospitalaria, a nosotros también nos dan casa y comida. Ella está muy cómoda allí, y eso es importante”.