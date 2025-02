Harry y Meghan Markle: las dudas siguen y hay nuevas informaciones de última hora

Netflix ha aclarado su postura sobre su contrato con el príncipe Harry y Meghan Markle tras todos los rumores. POLO, la serie documental de Harry sobre el mundo del polo ha sido un fracaso. Pese a esto, la plataforma de streaming insiste en que sigue apostando por la pareja y sus futuros proyectos.

Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, afirmó que la compañía está "entusiasmada" con lo que está por venir. Sin embargo, el Daily Mail señala que en la reciente presentación de estrenos para 2025, no hubo ninguna mención a Meghan y Harry. Tampoco a sus próximos lanzamientos, lo que ha avivado las especulaciones sobre su futuro en la plataforma.

Un documental que no funcionó y la falta de promoción

El documental POLO fue recibido con críticas negativas y descrito como “aburrido” por algunos expertos. Además, las cifras de audiencia fueron decepcionantes. Lo que más llamó la atención fue la falta de promoción por parte de Harry y Meghan. Esto generó dudas sobre su compromiso con Netflix y sobre el estado de su millonario acuerdo.

A pesar de esto, Netflix sigue adelante con nuevos proyectos de la pareja. Bajaria destacó especialmente With Love, Meghan, un programa de cocina y estilo de vida que la duquesa de Sussex protagonizará. Según la ejecutiva, el show mostrará la vida en California y ofrecerá consejos sencillos y prácticos.

Nuevos proyectos para Meghan, pero sin confirmación de estreno

Otro de los proyectos en los que Meghan está involucrada es la adaptación cinematográfica de la novela Meet Me at the Lake, un bestseller de Carley Fortune. Aunque la duquesa tiene los derechos del libro y Netflix está interesado en llevarlo a la pantalla, el proyecto sigue en desarrollo y aún no ha sido aprobado para producción.

Bajaria aseguró que la plataforma sigue entusiasmada con los Sussex y con lo que está por venir. Sin embargo, el Daily Mail destacó que en la presentación oficial de estrenos para 2025 no se mencionó ninguno de sus proyectos. Tampoco aparecen en el folleto promocional de Netflix, donde se destacan las grandes apuestas de la compañía para este año.

Burlas en la presentación de Netflix

Durante el evento Next on Netflix Preview 2025, el comediante John Mulaney aprovechó la ocasión para lanzar una broma sobre los Sussex. En tono irónico, señaló que su nuevo programa es un experimento arriesgado y añadió que “no se ha dado tanto dinero a alguien sin un plan desde Harry y Meghan”.

Su comentario desató risas entre los asistentes, incluidos los altos ejecutivos de Netflix. La broma dejó en evidencia la percepción de que el acuerdo con la pareja no ha dado los resultados esperados.

Netflix insiste en su apoyo, pero las dudas siguen

A pesar del fracaso de POLO y de la ausencia de Meghan y Harry, Bajaria insiste en que Netflix sigue apostando por ellos. La compañía espera que sus próximos proyectos tengan una mejor acogida y generen el impacto que no lograron con sus trabajos anteriores.

Por ahora, Harry y Meghan siguen ligados a la plataforma con su millonario contrato, pero el futuro de su relación con Netflix es incierto. Si sus próximos estrenos no funcionan, el acuerdo que firmaron por 80 millones de libras podría estar en peligro.