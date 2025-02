Giro inesperado gracias a la confesión que Enrique Ponce ha hecho sobre Ana Soria

Enrique Ponce se despedía de manera definitiva de los ruedos a comienzos de este mes en México con su pareja Ana Soria como testigo. Antes de pisar el albero, el valenciano confesaba lo que para él significaba la presencia entre el público de su chica. "Tener a Ana a mi lado es un motor importante porque es mi inspiración", aseguraba Ponce muy emocionado.

El exmarido de Paloma Cuevas decidió dedicar su última faena como torero a la joven almeriense. "Esto no es un brindis, es una declaración de amor, va por ti, eres mi inspiración diaria, va por ti", aseguró el valenciano.

En este viaje a México, el torero quiso dejar claro de nuevo el momento en el que comenzó su relación con Ana Soria. "Ya estábamos separados", aseguró refiriéndose a su matrimonio con Paloma Cuevas.

Enrique Ponce da el paso y confiesa lo que piensa sobre Ana Soria

Enrique Ponce participaba en el pódcast de la periodista mexicana Adela Micha. Una ocasión en la que se sorprendió al referirse a la educación de sus hijas y a su futuro más allá de los ruedos.

SI bien no fue capaz de concretar cuánto tiempo lleva junto a Ana Soria, unos cuatro o cinco años, lo que sí hizo fue ensalzar la figura de su pareja. Ponce reconoció que a la joven, como le ocurre a su madre, no le gusta ir a la plaza. Aun así, el diestro admitió lo que siente si su novia está en el tendido: "Aunque no la vea, si sé que está, me inspira".

Enrique Ponce: "Mi novia es mi inspiración" | Un día, una voz

El de Chiva, ante los micrófonos de Adela Micha, recordaba su historia de amor con su actual pareja. "No estaba en mis planes enamorarme", aseguró explicando, a continuación, que él aún estaba en "proceso de separación".

Sin embargo, Soria apareció "y me enamoré. Es algo que no puedes evitar, no se busca", quiso dejar claro. Unas declaraciones que sorprenden más aún si tenemos en cuenta que el diestro es muy celoso de su vida privada.

Las palabras del torero sobre el comienzo de su relación no coinciden con lo que se publicó sobre su separación

Lo cierto es que las palabras de Ponce contrastan con las informaciones relacionadas con el proceso de separación de Paloma Cuevas. Algunos medios hablaban entonces de un período de crisis, pero sin trámites legales de por medio.

Se publicó que el diestro seguía casado con Paloma y vivía con ella y con sus hijas en casa cuando conoció a Ana. La familia estuvo en la finca La Cetrina durante la pandemia. Aun así, a finales de 2019 y principios de 2020, hay imágenes de los viajes de Enrique Ponce y Soria a México y Estados Unidos, ya como pareja.

Fechas aparte, el torero, ya retirado del todo, piensa en los proyectos que tiene por delante. Son muchos los que se preguntan si entre sus planes está la boda. Un tema del que por el momento ni Ponce ni su novia han querido dar más detalles.