Giro de 180º para Sara Espígul en 'Com si fos ahir': su relación está en peligro

Las relaciones no siempre son fáciles y, a veces, el miedo a enfrentarse a la realidad lleva a tomar decisiones que solo agravan los problemas. En el próximo episodio de Com si fos ahir, Cèlia (Sara Espígul) se encuentra en un momento complicado con Quique.

De esta manera, su manera de sobrellevarlo podría alejarla aún más de él. Mientras tanto, el resto de los personajes también viven situaciones tensas, con conflictos personales que marcarán su futuro.

Jarro de agua fría para Sara Espígul en Com si fos ahir

La relación entre Cèlia y Quique no pasa por su mejor momento. Lejos de buscar una solución, ella ha encontrado una estrategia para evitar los enfrentamientos: trabajar más horas de la cuenta. El problema es que esta actitud no solo no resuelve sus diferencias, sino que las agrava.

Cèlia ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, pero su relación con Quique parece haber llegado a un punto de difícil retorno. ¿Está a punto de tomar una decisión definitiva? Tendremos que esperar para ver como avanza esta relación.

Mientras Cèlia intenta evadir sus problemas de pareja con el trabajo, Adrià se enfrenta a un obstáculo más tangible: su ordenador se ha estropeado en el peor momento. Sin equipo, no puede seguir con sus tareas, lo que lo obliga a buscar una solución urgente.

Sílvia y Francesc: un intento fallido de reconectar

Por su parte, Sílvia está convencida de que Francesc se aburre con ella. Para demostrarle que todavía pueden pasarlo bien juntos, organiza un plan especial para disfrutar en pareja. Sin embargo, cuando todo parece ir encaminado, Francesc, sin querer, arruina sus planes.

En el terreno profesional, Àlvar ha encontrado una nueva oportunidad de inversión: un negocio de alquiler de avionetas. Entusiasmado con la idea, intenta convencer a Gina para que se una al proyecto como socia. La cuestión es si ella estará dispuesta a asumir un riesgo financiero.

El próximo episodio de Com si fos ahir promete ser un torbellino de emociones, con personajes enfrentando dilemas personales y profesionales que marcarán su futuro. Cèlia, a la cual da vida Sara Espígul, deberá enfrentarse a la realidad de su relación con Quique.