Giro de 180 grados en ‘Com si fos ahir’: Sílvia Bel está en peligro

El capítulo de hoy martes de Com si fos ahir promete sorpresas. Marta, interpretada por Sílvia Bel, se enfrenta a una situación que podría cambiarlo todo. Sus decisiones recientes la han llevado a un punto sin retorno, donde cualquier error podría costarle caro.

Mientras tanto, el resto de personajes tampoco tiene las cosas fáciles. Problemas laborales y personales generan nuevos conflictos, dejando en evidencia que nadie está a salvo de los giros inesperados. Sin embargo, lo más preocupante es el peligro que acecha a Marta, cuya seguridad está en riesgo.

Una cita con el peligro

Marta ha decidido reunirse con el estafador, pero no piensa hacerlo sin una estrategia y, para asegurarse de que todo salga bien, contacta con Enric, su amigo Mosso. Él le advierte que el plan no es tan simple como parece y que el riesgo es real. A pesar de las advertencias, ella sigue adelante, convencida de que podrá controlar la situación.

La preparación es clave, y tanto Marta como su acompañante intentan cubrir todos los detalles, sin embargo, el peligro está presente y cualquier imprevisto podría hacer que todo se desmorone. Enric permanece atento, siempre listo para actuar si las cosas se complican. La incertidumbre aumenta, y la posibilidad de que algo salga mal es cada vez mayor.

Mientras tanto, en otro escenario, Cristina e Itziar protagonizan un enfrentamiento en el trabajo, un error en una comanda genera un fuerte desacuerdo entre ambas. Cristina culpa a Itziar sin pruebas, y aunque la cocinera insiste en su inocencia, la obligan a disculparse con el cliente. La injusticia de la situación genera tensiones dentro del equipo.

Un descuido con consecuencias inesperadas

Por otro lado, Salvatore sorprende a Cati con una noticia importante, debe viajar a Nápoles y aprovechará el viaje para gestionar su divorcio con Rosa. Aunque parece tenerlo todo resuelto, un descuido pone en duda su planificación. Sin darse cuenta, deja olvidada una carpeta en el gimnasio, un detalle que podría generar problemas.

El contenido del documento es un misterio, pero su pérdida no pasa desapercibida. Cati, al enterarse, comienza a preguntarse qué puede haber dentro y si podría afectar su relación con Salvatore. Lo que parecía un trámite sin complicaciones ahora se convierte en una situación incierta.

Todo esto se desvelará en el capítulo de hoy, martes, a las 16:00, en TV3, donde los secretos finalmente saldrán a la luz. La trama promete giros inesperados que mantendrán a los espectadores enganchados desde el primer minuto. No te pierdas la nueva entrega de Com si fos ahir, que no dejará a nadie indiferente.