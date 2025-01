El gesto de Charo Vega en el tanatorio de su exmarido, Tony Caravaca: 'Se torció un…'

El pasado jueves, Charo Vega anunciaba en sus redes sociales una triste noticia, su exmarido, Tony Caravaca, había fallecido. El que fuera representante de grandes artistas como Lola Flores ha perdido la vida a consecuencia de una gripe que se ha agravado por la enfermedad que padecía desde hace años. Un golpe duro para la familia, especialmente para Charo Vega quien ha tenido un emotivo gesto al recordar el pasado de Tony como que "se torció un tobillo".

Este viernes, Charo Vega ha acudido al tanatorio de San Isidro, en Madrid, para despedirse de Tony. Muy emocionada, Charo Vega ha atendido a la prensa y ha compartido cómo ha vivido este último adiós: "Mis hijos están muy tristes porque ha sido muy rápido".

"Bueno, estaba sufriendo ya bastante, entonces mejor que Dios se lo haya llevado porque el plan era horroroso. Yo con mis hijos siempre, y me ha dado mucha pena también. He estado 22 años con él y en un momentito he hecho un repaso tremendo de mi vida con Tony", ha confesado Charo Vega con la voz entrecortada.

El gesto de Charo Vega en el tanatorio de Tony Caravaca

La despedida ha sido íntima y familiar, Charo ha estado acompañada de sus hijos y también de la hija de Tony. Su hija Triana ha acudido por la mañana para darle su adiós, ya que se ha criado con él. Han compartido recuerdos, momentos felices y anécdotas, un gesto que no ha pasado desapercibido para nadie.

“Hemos estado todos, con mis hijos y con su hija. Mi hija Triana también ha venido esta mañana porque se ha criado con él también. Hemos recordado muchas cosas, se torció un tobillo una vez y nos daba con el bastón para molestarnos, cosas de Tony”, ha contado Charo.

El tanatorio se ha llenado de cariño y nostalgia. Los presentes han rememorado la vida de Tony con risas y lágrimas. Han recordado sus historias, sus bromas y su carácter único.

A pesar del dolor, Charo Vega ha querido destacar la importancia de estos momentos. Se ha sentido arropada por su familia y ha podido despedirse en paz. “Es un momento muy duro, pero nos quedamos con lo bueno”, ha dicho.

Charo Vega despide con cariño a Tony Caravaca

La muerte de Tony Caravaca ha dejado un vacío imposible de llenar. Su familia lo ha despedido con amor y respeto.

Sus hijos han vivido con tristeza su partida, pero con la certeza de que su padre ha dejado una huella imborrable en sus vidas.

Charo Vega ha cerrado este capítulo con emoción y gratitud. El recuerdo de Tony siempre estará presente.