Esto es lo que piensa la familia de Enrique Ponce sobre su boda con Ana Soria

Enrique Ponce y Ana Soria podrían estar preparando su boda para los próximos meses, un enlace muy deseado por ambos y que ha tenido que retrasarse hasta la retirada del torero. Sin embargo, no parece que todos los miembros de su familia celebren esta decisión, tal y como desvelaba Javi de Hoyos en Ni que fuéramos. Al parecer, la madre de Enrique Ponce no ve con buenos ojos el hecho de que su hijo contraiga de nuevo matrimonio.

Enriqueta Martínez, madre de Enrique, es, como confirmaba el colaborador de citado espacio, una mujer clásica y de firmes creencias religiosas. “Le parece una falta de respeto hacia Paloma Cuevas", añadía de Hoyos, explicando que para esta señora la verdadera boda fue la que celebró con la diseñadora cordobesa.

La madre de Enrique Ponce no ve con buenos ojos que su hijo se case con Ana Soria

Paloma Cuevas y Enrique Ponce se casaron el 25 de octubre de 1996 en la catedral de Valencia ante más de mil invitados. Una relación que se rompió en 2020 tras 24 años de matrimonio. Lo cierto es que la ruptura generó un gran revuelo mediático, sobre todo tras la inesperada aparición de Ana Soria.

A día de hoy, el torero y la joven almeriense siguen adelante con su historia de amor. Tras la retirada de Ponce, el siguiente paso que quiere dar la pareja es formalizar su relación en el juzgado. El hecho de que el matrimonio del valenciano y Paloma Cuevas no haya sido declarado nulo impide que la nueva pareja contraiga matrimonio religioso.

A mediados de 2024, los rumores que apuntaban a que la pareja estaba pensando en casarse fueron cobrando más fuerza. Si bien Ponce está muy seguro de que quiere dar este importante paso, lo cierto es que se encuentra en una situación complicada por cómo piensa su madre.

Javi de Hoyos desveló, además, que hay muchas personas en la familia que "no aprueban esta relación”. Una afirmación que da a entender que no solo es la madre de Enrique Ponce quien no ve con buenos ojos la relación de él y Ana Soria.

Enrique Ponce es consciente de que hay miembros de su familia que no quieren que se case de nuevo

Kiko Hernández, tras escuchar la información que avanzaba su compañero, dio su particular punto de vista sobre la situación. El colaborador señaló que no les tendría que importar en absoluto que otros no aprobaran su enlace con Ana Soria. “Ellos son felices, llevan mucho tiempo juntos, es una historia interminable y esto no lo puede romper ni una familia”, sentenció.

A continuación fue Kiko Matamoros quien tomó la palabra. "Su familia le debe mucho a Enrique Ponce, mucho, a nivel de bienestar, mucho", dejó caer.

Unas palabras tras las que, en la misma línea que Hernández, el tertuliano dejó claro que no ve bien que la familia presione a Ponce para que cambie de opinión. “Esas presiones son indecentes”, sentenció.

Solo el tiempo dirá si finalmente Enrique Ponce y Ana Soria, pese a lo que opinen algunos, siguen adelante con sus planes de boda y se convierten en marido y mujer.