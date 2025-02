Donald Trump sentencia a Meghan Markle y habla de la deportación del príncipe Harry

La relación entre la familia real británica y Donald Trump sigue generando controversia. Las tensiones entre el presidente de los Estados Unidos y los duques de Sussex se han intensificado últimamente en lo que respecta al estatus migratorio de Harry en el país. Mientras que la situación legal de Harry sigue siendo incierta, las declaraciones de Trump siguen produciendo reacciones en todo el mundo.

Trump habla sin tapujos y atiza a Meghan Markle

Trump, en una conversación con el New York Post, dejó claro que no tiene intención de interferir en el estatus migratorio de Harry. "No quiero hacer eso", aseguró.

Sin embargo, aprovechó la ocasión para lanzar un dardo hacia la duquesa: "Lo dejaré en paz, tiene suficientes problemas con su esposa. Ella es terrible", afirmó el presidente, sin tapujos. Esta declaración no es la primera que Trump vierte sobre Meghan de forma negativa; anteriormente, la había calificado de "nasty" (asquerosa).

Aunque Trump había sugerido en el pasado que podría actuar contra Harry si descubría que había mentido en su solicitud de visa, por ahora parece querer mantenerse al margen. Las tensiones entre ambos han aumentado tras la salida de Harry y Meghan de sus roles reales, y los comentarios de Trump solo han avivado las llamas de la controversia.

La situación del visado de Harry sigue siendo incierta

El príncipe Harry se enfrenta a una batalla legal sobre su estatus migratorio en los Estados Unidos. La Fundación Heritage, un grupo conservador, ha cuestionado su visado, alegando que Harry ocultó su consumo de drogas en su solicitud, lo que habría invalidado su elegibilidad.

En su libro Spare, Harry admitió haber consumido cocaína y experimentado con otras sustancias. Algo que ha sido citado como parte de la base de la demanda.

La solicitud de la Fundación Heritage busca que los registros del visado del príncipe sean liberados para que el público pueda conocer más detalles sobre su estatus migratorio.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. ha afirmado que cualquier tipo de violación de las leyes de sustancias controladas podría afectar la elegibilidad de una persona para obtener un visado. Aun así, no se ha confirmado si este es el caso de Harry.

Meghan y Harry siguen adelante con su causa

A pesar de las críticas y la controversia, Meghan y Harry continúan comprometidos con su trabajo y las causas que apoyan. Ambos siguen siendo defensores activos de los veteranos militares y otros grupos necesitados, con Harry liderando los Invictus Games, un evento creado para ayudar a los soldados heridos. Meghan, por su parte, se ha mantenido cerca de su esposo, demostrando su apoyo en todo momento.

En un evento reciente, Meghan no solo mostró su apoyo a los atletas. También habló sobre el significado de los Invictus Games para su familia.

La duquesa destacó lo importante que es para ella y para Harry estar involucrados en estas causas. A pesar de la polémica que rodea su vida personal, ambos siguen adelante haciendo frente a todo tipo de polémicas.