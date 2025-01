Destapan qué piensa la familia de la reina Sofía sobre Juan Carlos I: ‘Tiene ideas…’

Juan Carlos I terminó hace unos meses de escribir sus memorias. Un libro de 500 páginas en las que el emérito hace un repaso de su infancia y adolescencia, así como los hechos más destacados de sus casi cuatro décadas de reinado. Una obra en la que se desvela lo que la familia política del emérito opinaba: "es inteligente, tiene ideas modernas, resulta amable y simpático", aseguraba la madre de la reina Sofía.

Al parecer a Federica de Grecia le pareció que alguien como Juan Carlos era un buen partido. El que años después se convertiría en jefe del Estado, viajó hasta la isla de Corfú en el año 1954 para discutir los detalles del compromiso de boda.

"Lo mejor de la princesa es el gran sentido del deber que tiene muy inculcado", explicó Juan Carlos a los periodistas antes del enlace. Una boda que se celebró el 14 de mayo de 1962 con dos ceremonias: una católica y otra ortodoxa ante miembros de la realeza europea.

Años después, y coincidiendo con el nacimiento de Felipe, la reina Federica se convirtió en el paño de lágrimas de su hija cuando esta descubrió que su marido le era infiel. Entonces Sofía con sus tres hijos puso rumbo a la India, donde Federica vivía en el exilio.

En aquel momento la madre de la reina dejó claro a su hija que no podía poner fin a su matrimonio y que debía regresar con su marido.

Ahora, con el libro de memorias de Juan Carlos terminado, el que fuera Jefe de Estado español ha visto como la publicación del mismo se ha visto aplazada. El motivo no es otro que la polémica surgida por la publicación de las fotos de Juan Carlos con Bárbara Rey. A esto hay que sumar los audios en los que el monarca realizaba una serie de confesiones a la exvedette.

Habrá que esperar un poco más para encontrar Reconciliación, así se titula la obra firmada por el abuelo de Leonor de Borbón, en las librerías. Cabe destacar que la editorial encargada de su publicación filtró algunas frases que se podrán leer en el libro.

"Mi padre siempre me aconsejó no escribir memorias", destapa el emérito, quien además desvela cómo se siente. "Tengo el sentimiento de que me están robando mi propia historia", alega el monarca para justificar la publicación de su autobiografía con una editorial francesa.

Una obra que ha sido escrita en Abu Dabi, donde el marido de la reina Sofía vive autoexiliado desde agosto de 2020. Fue aquel año cuando Juan Carlos salió de España. Ahora, mediante un libro, el rey emérito "explica sus errores y malas decisiones" y, además, "no oculta sus arrepentimientos".