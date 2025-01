El contundente mensaje de Gonzalo Miró, ex de Malú y Amaia Montero: 'No es normal'

Gonzalo Miró, expareja de Malú y de Amaia Montero, mandó ayer un contundente mensaje en el plató de Estudio Estadio. “No es normal”, exclamó algo molesto, pero entre risas, al ver el asiento que habían escogido para él. Este lleva tiempo colaborando en el espacio deportivo y ha sido blanco de las bromas de sus compañeros en alguna que otra ocasión.

Sin embargo, tras la derrota aplastante del Real Madrid ante el Barcelona, la noche de ayer domingo se esperaba tensa. De ahí que quisiera estar en igualdad de condiciones que el resto y debatir. “¿No había una silla más pequeña?, ¿me siento en el suelo?”, preguntó Gonzalo irónicamente mientras pedía una solución a su problema.

El mensaje Gonzalo Miró, ex de Malú y Amaia Montero

Gonzalo Miró no quiso faltar la noche del domingo a su trabajo como comentarista deportivo en Estudio Estadio. El que fue novio de Malú y Amaia Montero ha demostrado ser muy polifacético en los muchos programas en los que colabora. Igual realiza un examen profundo sobre la actualidad política que analiza los últimos resultados deportivos.

Y eso último fue lo que el colaborador hizo ayer en el plató de Estudio Estadio. Sin embargo, antes de entrar en directo, Gonzalo mandó un mensaje contundente: “No es normal”, opinó al ver la silla en la que debería sentarse. Con 1,82 metros de altura, escogieron para el ex de Malú una butaca demasiado pequeña para él, lo que rápidamente se apresuró a denunciar.

“¿No había una silla más pequeña?, ¿me siento en el suelo?”, comentó con ironía y bromeando ante su situación. “¿Por qué me toca a mí siempre la silla enana?”, preguntó al resto de sus compañeros incapaces de darle una solución. Carlos Carpio, periodista deportivo amigo del colaborador, no hizo caso a las reclamaciones de Gonzalo, quien le pidió incluso cambiar de asiento.

“Hay clases y hay clases”, bromeó Carpio ante el ex de Amaia Montero, que no sabía cómo sentarse en su butaca para estar cómodo. Finalmente, Gonzalo tuvo que quedarse con la silla asignada y debatir así los últimos resultados futbolísticos.

Gonzalo Miró, blanco de las bromas de sus compañeros

No es la primera vez que Gonzalo se siente víctima de las bromas de sus compañeros de Estudio Estadio. Tras su debut del exnovio de Malú en las cocinas de MasterChef, el cachondeo se adueñó por un instante del espacio deportivo.

“Vamos a hablar de un compañero de este programa que ayer triunfó en TVE”, comenzó anunciando Fernando Ramos. Antes de dar paso a un recopilatorio del debut del ex de Amaia Montero en el talent culinario, Ramos le dio la oportunidad de defenderse.

Al no hacerlo, pusieron en bucle el baile que Gonzalo realizó en su video de presentación de MasterChef. “Lo importante es dar que hablar, no he dejado a nadie indiferente”, pronunció en su defensa.

Y eso fue precisamente lo que hizo anoche, dar que hablar y quejarse por la butaca que habían elegido para él. “Hay una conspiración contra ti Gonzalo”, se oye a Lorena González, otra de las comentaristas deportivas y compañeras de Miró, mientras no para de reír.

“Es para compensar lo alto que soy”, intentó encontrarle al ex de Malú una razón al tamaño poco justo de su silla. Además, eran asientos que no contaban con posibilidad de subir de altura, por lo que pasó toda la noche más incómodo que el resto.

Y no era una noche para estar incómodo, pues la derrota aplastante del Real Madrid frente al Barcelona copó todo el debate. El equipo catalán venció por 5 goles a 2 y los ánimos estaban caldeados. Aun así, y con una silla pequeña, Gonzalo hizo gala de su gran profesionalidad.