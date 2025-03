Confirmado el rumor sobre Alejandro Sanz y Candela Márquez

Alejandro Sanz ha confirmado públicamente lo que para él significa tener a su lado a su pareja Candela Márquez. El cantante, que reconoció en 2023 estar atravesando por una profunda depresión, ha dado detalles ahora de esa crisis que afectó a su salud mental. En una entrevista concedida al mexicano Yordi Rosado, Sanz ha dejado claro que su novia ha jugado un papel fundamental en su recuperación.

La actriz valenciana se ha convertido en una pieza fundamental para que el artista recupere la estabilidad emocional. Si bien su relación salió a la luz hace solo unos meses, lo cierto es que parece que llevaran juntos toda una vida. Hace solo unas semanas celebraban su primer San Valentín juntos, una fecha en la que Alejandro Sanz destapaba sus sentimientos hacia su pareja.

"La clave, en todo, siempre será la armonía", comenzaba escribiendo el autor de Corazón partío.

"Sumergido en un abrazo que no aprieta, pero sí sostiene. Una mirada que no juzga, solo comprende. Hoy, en especial, y cada día en particular, te amo", escribió el cantante a su chica.

Alejandro Sanz encontró en Candela Márquez el apoyo necesario para superar sus problemas de salud mental

Márquez, por su parte, no tardaba en responder a este romántico mensaje. "Y sentir tu alma cerca de la mía, tocarnos el corazón con tan solo mirarnos… Mi amor, mi niño, mi hombre... Te amo", compartía la intérprete.

La primera vez que fueron captados juntos fue en octubre del año pasado. Pocos días después un reportero consiguió una imagen de ellos en Miami de lo más acaramelados.

Una instantánea que dejaba constancia de que estaban juntos y muy enamorados. Solo dos semanas después Alejandro y Candela debutaban como pareja en la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2024.

“Es un divino, un príncipe”, decía Márquez sobre Alejandro Sanz en el citado evento. Una ocasión en la que la complicidad que tienen quedó patente.

En esta reciente charla del cantante con el periodista mexicano Yordi Rosado, Sanz aclaró que nunca hasta el año 2023 había experimentado un episodio de depresión como aquel. "Nunca había sentido eso, por eso me asusté mucho", confesó.

Entonces el cantante buscó ayuda y, según él mismo reconocía, "aprendí mucho sobre mí mismo y sobre las relaciones con los demás. Ahora soy más feliz", sentenció. Unas palabras que confirman que su relación actual con Candela Márquez mucho tiene que ver con su recuperación.

Candela Márquez ha sido una figura clave en la recuperación del artista

En diciembre pasado la pareja acudió a la gala Personaje del Año Vanity Fair 2024. Ya entonces Alejandro Sanz definió a su chica como "una mujer increíble". Al ser preguntado por una posible boda, el cantante no lo descartó: "Bueno, ¿quién sabe?", se preguntó.

Hace solo unos días, en concreto el pasado 28 de febrero, el cantante quiso sorprender a su novia con una fiesta sorpresa con motivo de su 37 cumpleaños. El cantante preparó una celebración con acento mexicano que logró sorprender a la actriz de series como Aquí no hay quien viva.

Sanz se encargó de que no faltara detalle: comida típica, bebida, decoración, amigos y hasta una banda de mariachis para homenajear a su novia. Una inolvidable celebración de cumpleaños que podría ser la primera de muchas juntos.