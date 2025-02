Confirmado el notición sobre Mariano Rajoy: en Madrid y sin su mujer, Elvira Fernández

Mariano Rajoy vuelve a estar de actualidad siente años después de que dejara la política tras la moción de censura de la que fue víctima. Con él se cerró uno de los ciclos políticos más polémicos del Partido Popular. Ahora, se acaba de confirmar una última hora sobre Rajoy: ha sido visto caminando por Madrid sin su mujer, Elvira Fernández.

Los hechos tuvieron lugar hace una semana, pero no han sido confirmados hasta ahora. El que fue líder de PP disfrutó del barrio de Salamanca en compañía de dos amigos con los que fue a comer. La presencia de Mariano no pasó desapercibida, pues varias personas le reconocieron y protagonizaron un momento fan con selfies incluidos.

Mariano Rajoy pasará a la historia por ser uno de los políticos que más momentos inéditos ha protagonizado a lo largo de su carrera. De sus frases imposibles a su implicación en algunos asuntos complejos protagonizados por algunos miembros de su partido.

Rajoy vuelve a estar de actualidad, pero esta vez por algo que nada tiene que ver con la política. La noticia que se acaba de confirmar de Mariano es su paseo por las calles de Madrid sin la compañía de su esposa, Elvira Fernández. Sucedió hace una semana, pero no ha sido hasta ahora cuando las pruebas han salido a la luz en El Español.

El citado medio recibía unas instantáneas en las que se ve a Mariano disfrutando de un paseo por el lujoso barrio de Salamanca. Junto a él iban dos hombres que fueron testigos del momento fan que el que fue líder del Partido Popular protagonizó con numerosos jóvenes.

Pese a haber dejado su cargo hace casi siete años, Mariano todavía continúa siendo un personaje de sobras conocido. Tanto es así que, durante su paseo por la Milla de Oro de Madrid, varias personas le reconocieron al instante.

La primera de ellas fue una joven que se acercó al mandatario para pedirle un selfie. Rajoy accedió, y a esta le siguieron otros más que quisieron inmortalizar el momento. Tras la sesión de fotos, el expresidente del Gobierno continuó su paseo en compañía de sus dos amigos.

Mariano Rajoy disfruta de una vida relajada

La moción de censura no solo apartó a Mariano Rajoy de la vida política, también de la pública. Desde que pisó por última vez el Congreso, el expresidente ha pasado a un segundo plano. Su vida es ahora mucho más tranquila y ejerce un discreto trabajo en el registro de propiedades.

El gallego no se ha desvinculado por completo de su pasado, pues todavía es habitual verlo en algunos actos de su partido. No obstante, siempre procura permanecer en un discreto segundo plano y no interceder en la actualidad de su grupo.

Antes de regresar a Madrid, Rajoy estuvo ejerciendo como registrador en Registro de la Propiedad Número 1 de Santa Pola, Alicante. Un mes después, participó en el concurso ordinario de traslados y logró plaza en Registro Mercantil número V de Madrid.

Desde entonces se ha dejado ver paseando por las zonas más exclusivas junto a su grupo de amigos más íntimo. La oferta gastronómica que ofrece la Milla de Oro parece acaparar la atención de Rajoy, quien suele ser habitual en los restaurantes de la zona.

Sin embargo, siempre que ha sido visto en alguno de ellos, ha evitado llamar la atención y situarse en un lugar poco visible. Algo que no consiguió hace una semana cuando fue reconocido en plena calle por varios transeúntes. A todos ellos, Mariano respondió con una sonrisa y dispuesto a dejarse fotografiar.