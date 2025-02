Comunicado urgente de María 'La Jerezana' sobre José María Almoguera: 'Me parece...'

María ‘La Jerezana’ compartió anoche un comunicado en el que se pronunció sobre su relación con José María Almoguera, lo que sorprendió a la audiencia. El hijo de Carmen Borrego aprovechó su tiempo en Guadalix para sincerarse acerca de su romance, compartiendo sus dudas sobre el futuro con la andaluza. “Me parece fenomenal lo que ha dicho”, expresó María mostrando su conformidad a las palabras de Almoguera.

José María, quien guarda malos recuerdos de su boda con Paola, dejó claro que no está dispuesto a repetir los mismos errores. Por ello, descartó la posibilidad de volver a casarse y de ser padre junto a María ‘La Jerezana’. A pesar de esta postura, la exconcursante compartió su punto de vista, manifestando que, aunque le gustaría casarse, respeta la decisión de José María.

María ‘La Jerezana’ reacciona a las palabras de José María Almoguera

José María Almoguera y María ‘La Jerezana’ esperan con ansias reencontrarse tras la expulsión de la andaluza. Durante las semanas que han pasado separados, Almoguera ha tenido que aprender a convivir con la ausencia de ella dentro de GH Dúo. Su recuerdo ha estado presente en cada momento y, anoche, José María sorprendió a todos al hablar de su futuro con ella.

El nieto de María Teresa dejó claro que no considera la posibilidad de volver a casarse ni de ser padre de nuevo. "Porque no tengo ni una relación estable", comentó, explicando su postura sobre el motivo que le impide pensar en un futuro juntos. En el plató, María escuchó atentamente a Almoguera y, lejos de contrariarse, emitió un comunicado afirmando que “me parece fenomenal lo que ha dicho”.

El tiempo sin María ha sido una oportunidad para que José María reflexionara sobre su relación y su futuro. Los días no han sido fáciles sin su compañía e incluso la exconcursante tuvo que intervenir para darle ánimos. No obstante, Almoguera ha preferido no apresurarse y dejar que sea el tiempo el que determine el rumbo de su historia de amor.

“Ahora mismo no me casaría, yo ya me he casado, no tengo por qué volver a casarme”, explicó José María. El hijo de Carmen enfatizó que no considera necesario volver a pasar por el altar y no se plantea hacerlo con María.

Según su opinión, el matrimonio puede perjudicar las relaciones, y no desea cometer el mismo error que tuvo con Paola Olmedo. Además, reveló que, por el momento, no tiene planes de ser padre nuevamente, aunque no cierra esa puerta de manera rotunda. “Si veo que las cosas siguen y que tiene un futuro si me plantearía poder tener un hijo si ella lo quisiera”, añadió.

María ‘La Jerezana’ se pone del lado de José María Almoguera

María ‘La Jerezana’ mostró una actitud comprensiva al escuchar estas palabras en el plató. Lejos de sentirse contrariada, se mostró conforme con los planes de futuro de Almoguera, y afirmó que tampoco ha pensado en tener un hijo juntos. “Ahora mismo no quiero ni tener un hijo tampoco”, explicó.

Con una sonrisa, María optó por ponerse del lado de José María y dejar que sea el tiempo quien defina el futuro de su relación. A pesar de la firme postura de Almoguera, ella sigue esperándole fuera para ver si su relación tiene un futuro más allá de GH Dúo.

“Primero quiero conocerle fuera”, comentó, añadiendo que siente que le están “agobiando” con la relación y que lo mejor es “esperar a que salga”. Aunque mostró total comprensión por la posición de José María, María también admitió un posible punto de conflicto en su relación. Y es que ella sí tiene la intención de casarse algún día, algo que él ha dejado claro que no está dispuesto a hacer.

Habrá que esperar a que la pareja se reencuentre fuera de la casa para determinar si realmente su relación tiene o no un futuro. De momento, ambos han expresado abiertamente sus posiciones, y será el tiempo quien afiance o disuelva su historia de amor.