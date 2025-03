Comunicado urgente de Makoke, exmujer de Kiko Matamoros: 'Podría decir que...'

Minutos antes de poner rumbo a Honduras, Makoke ha dado un golpe sobre la mesa. A través de un comunicado urgente, la exmujer de Kiko Matamoros ha hablado alto y claro sobre su actual relación con Gonzalo: “Podría decir que tenemos una relación abierta, pero no”.

Fue el pasado 17 de febrero cuando Supervivientes confirmó la participación de la exazafata del Telecupón en su nueva edición. Noticia que anunciaron con un vídeo protagonizado por la madre de Anita Matamoros.

“¡Por fin! ¡Tengo muchas ganas! Después de muchísimos años en los que se rumoreaba que iba... Casi todos los años estando en todas las quinielas, este año sí seré concursante de Supervivientes 2025”, asegura Makoke en su presentación oficial.

Desde entonces, ha comenzado a circular un preocupante rumor sobre su relación sentimental con Gonzalo. Y es que, tal y como aseguraron hace unos días en el plató de Ni que fuéramos, “hay fotos del novio poniéndoselos a Makoke”.

Por ese motivo, antes de comenzar esta nueva aventura, Makoke no ha querido dejar pasar la ocasión para hacer frente a esta polémica que ha logrado salpicar sus planes de boda. Y lo ha hecho en el programa Fiesta.

Este domingo, 2 de marzo, dicho formato presentado por Emma García ha dedicado gran parte de su emisión a comentar todo lo que se ha dicho sobre este delicado tema. Tanto es así que han decidido ponerse en contacto con la ex de Kiko Matamoros para despejar todas las dudas.

Visiblemente molesta por todo lo que se ha dicho, Makoke no ha tenido reparos en restarle importancia a estos rumores. “Nada, no me afecta lo más mínimo, es totalmente falso. Podría decir que tenemos una relación abierta, pero no”, ha asegurado.

Después de aclarar que no mantiene una “relación abierta” con Gonzalo, Makoke no se lo ha pensado dos veces a la hora de defender públicamente a su prometido. Tanto es así que no ha tenido reparos en afirmar que se trata de “personas malignas que quieren hacerme daño y que me vaya mal”.

Por otro lado, la ex de Kiko Matamoros ha dejado claro que, actualmente, esas imágenes no han salido a la luz, motivo por el que pone en entredicho su existencia. “Es absurdo. Esas fotos, si existieran, habrían salido ya”, ha añadido Makoke a continuación.

De esta forma, Makoke ha vuelto a poner la mano en el fuego por Gonzalo y su relación sentimental, la cual comenzó hace más de un año y que ahora está a punto de pasar por el altar:

“Esto es que hay gente que dice «vamos a hacer daño» y lo hacen diciendo esto. No sé de dónde viene esa información, pero es que estamos veinticuatro horas al día juntos. No tiene ni pies ni cabeza, es solo con intención de hacer daño”.

Finalmente, Makoke no ha querido dejar pasar la ocasión para desvelar cómo se ha tomado su prometido toda esta polémica: “Se parte de la risa porque es absurdo”. “No le hemos dado ni un minuto. Os juro que no hemos perdido ni cinco minutos en hablar de este tema”, ha sentenciado la ex de Kiko Matamoros.