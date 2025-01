Comunicado tajante sobre Federico de Dinamarca y la reina Mary: 'No están…'

Tras su primer año en el trono, ha salido a la luz un tajante comunicado sobre Federico de Dinamarca y la reina Mary. Según ha asegurado un experto en Casa Real, los daneses “no están interesados en prestar más atención” a las imágenes del monarca junto a Genoveva Casanova en Madrid.

Fue el pasado 14 de enero de 2024 cuando los ciudadanos daneses celebraron la llegada de su nuevo monarca, Federico X de Dinamarca. Una subida al trono que se produjo después de que su madre, la reina Margarita, abdicara el pasado 31 de diciembre de 2023, tras 52 años de reinado.

Este cambio de poder se llevó a cabo en un Consejo de Estado celebrado en el castillo de Christiansborg (Copenhague), sede del Parlamento. Un histórico acontecimiento que fue seguido por millones de personas.

Durante su primer discurso como monarca, Federico de Dinamarca quiso reconocer la gran labor que había desempeñado su madre durante todos estos años. “Ha sido una soberana fuera de lo común”, aseguró el marido de la reina Mary.

Además, confirmó que su deseo era convertirse en un “rey unificador del mañana”. Momento en el que hizo público el nuevo lema de la monarquía danesa: “Conectados y comprometidos con el Reino de Dinamarca”.

Este drástico giro dentro de la Casa Real de Dinamarca se produjo en uno de los momentos más turbulentos para la monarquía del país. Y es que, el pasado 8 de noviembre de 2023, salieron a la luz unas comprometidas imágenes de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova.

En ellas, se podía ver al marido de la reina Mary y la socialité mexicana en una actitud muy cariñosa por las calles de Madrid. Ahora, se ha cumplido el primer aniversario de su subida al trono y los daneses se han pronunciado al respecto: “No están interesados en prestar más atención” a este tema.

Se emite un comunicado sobre Federico de Dinamarca y la reina Mary

Este martes, 14 de enero, se conmemora el primer aniversario del ascenso al trono de Federico de Dinamarca y la reina Mary. Un aniversario que se ha producido sin eventos especiales programados en la agenda oficial.

Sin embargo, los daneses sí han tenido la oportunidad de compartir públicamente lo que piensan de su nuevo monarca. Y es que, para la ocasión, se ha elaborado una encuesta realizada por Epinion para DR.

A través de un cuestionario, la ciudadanía del país ha podido evaluar a Federico de Dinamarca y a la reina Mary un año después de su comentada subida al trono danés.

Según se puede apreciar en dicho estudio, hasta el 85% de los encuestados tienen una opinión muy positiva sobre el hijo de la reina Margarita. Y todo “a pesar de las escapadas españolas”, tal y como señala el diario Alt Om Kendte.

También es importante destacar que la reina Mary cuenta con el apoyo del 85% de la población. Sin embargo, el 5% de los encuestados considera que su imagen es negativa, frente al 6% que opina lo mismo sobre su marido. El resto ha optado por la opción “no lo sé”.

A juzgar por todos estos datos, todo apunta a que la polémica que se generó hace meses alrededor de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova forma ya parte del pasado.

Tanto es así que, de acuerdo con el experto en Casa Real Jakob Steen Olsen, los daneses parecen “no estar interesados en dar más importancia” a las controvertidas imágenes del monarca y Genoveva en Madrid.

“Este asunto no ha causado gran impacto en Dinamarca. Mi impresión es que la ciudadanía ha decidido no darle credibilidad y no desea seguir escuchando sobre ello”, asegura en el medio Se og Hør.