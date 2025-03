Comunicado de Patricia Pérez sobre su marido, Luis Canut: 'Lo único que le pido es…'

Durante su última entrevista, Patricia Pérez ha compartido un tajante comunicado sobre su marido, Luis Canut. Tal y como ha asegurado la colaboradora de televisión, “lo único que le he pedido es que no me decepcione”.

En los últimos meses, Patricia se ha convertido en uno de los rostros más asiduos dentro de Mediaset España. Tanto es así que, a día de hoy, forma parte del equipo de colaboradores de los programas de Telecinco, TardeAR y ¡De Viernes!.

Ahora, la revista Diez Minutos ha publicado la última entrevista de Patricia Pérez, en la que ha hablado, entre otras cosas, de su trayectoria profesional. Sin embargo, las declaraciones que más han llamado la atención han sido las relacionadas con su marido, Luis Canut.

No hay ninguna duda de que ambos se han convertido en uno de los matrimonios más fuertes y sólidos del panorama social de nuestro país. Sin embargo, y a pesar de su evidente complicidad, la televisiva ha asegurado que, como en todas las relaciones, tienen sus diferencias.

Por eso, y tras explicar que es una mujer fiel a sus principios, Patricia Pérez no ha tenido reparos en compartir la única petición que le ha hecho a Luis Canut. “Lo único que le he pedido a mi marido en la vida es que no me decepcione”, ha asegurado con firmeza.

Patricia Pérez habla alto y claro sobre su marido, Luis Canut

Después de confesar que lo único que le pide a su marido es que no la “decepcione”, Patricia Pérez no ha tenido ningún problema en hablar de sus propios defectos.

“Tengo muchos, pero mi gran defecto es a la vez mi virtud conmigo misma. Soy demasiado fiel a mis principios y no doy mi brazo a torcer cuando tengo según qué sensación”, ha asegurado la mujer de Luis Canut.

Por otro lado, Patricia Pérez se ha abierto como nunca antes para hablar sobre el duro contratiempo de salud de su marido. Hace dos años, a Luis le diagnosticaron una meningitis criptocócica, por la que tuvo que pasar cinco meses hospitalizado.

A consecuencia de dicha patología, Luis Canut perdió la visión de sus dos ojos. No obstante, a pesar de este duro contratiempo, por suerte ha logrado adaptarse a su nueva realidad.

Ahora, Patricia Pérez no ha querido dejar pasar la ocasión para pronunciarse al respecto durante su última y reveladora entrevista. “Yo solo tenía en la cabeza que él sobreviviera. Estuvo muy mal cinco meses seguidos… No me dio tiempo a pensar mucho y solo quería protegerlo”, ha asegurado la colaboradora.

“Las enfermeras se sorprendían de que estuviese yo ahí los cinco meses. Le aseaba, le limpiaba, cambiaba las sábanas, porque él se lo merecía… Tampoco quería que eso pareciese un Gran Hermano”, ha añadido a continuación.

Por suerte, estos malos días han llegado a su fin y Patricia Pérez ha podido recuperar su carrera profesional dentro de la pequeña pantalla. Un trabajo que le obliga a viajar constantemente entre Madrid y Valencia, ciudad en la que vive con Luis Canut.

Sin embargo, todo apunta a que Patricia y Luis han logrado adaptarse a esta situación: “Somos una familia muy estable. Luis está mejor físicamente y ya se viene conmigo a Madrid y nos organizamos bien, en Madrid de miércoles a sábado y aprovechamos para ver a la familia”.