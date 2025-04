Esta es la carta que ha publicado Meghan Markle tras saberse lo de Harry

Meghan Markle ha decidido dar un paso al frente con el lanzamiento de su marca justo cuando su esposo, el príncipe Harry, enfrenta un revés en la fundación que fundó, Sentebale. En medio de una disputa interna en la organización, Meghan ha aprovechado la ocasión para poner el foco en su propio proyecto.

La crisis en Sentebale y la renuncia de Harry

El 26 de marzo, el príncipe Harry y el príncipe Seeiso de Lesoto anunciaron su dimisión de Sentebale debido a las constantes disputas internas dentro de la organización. La presidenta, Sophie Chandauka, acusó a Harry de “acoso e intimidación a gran escala” y de obstaculizar sus esfuerzos por modernizar la fundación. La situación empeoró cuando la Dra. Chandauka relató cómo la influencia de la 'marca Sussex' estaba afectando la dinámica interna de la organización.

El conflicto escaló después de un incómodo intercambio durante un evento de polo benéfico en 2024. En el video viral, Meghan intervino para cambiar la ubicación de la Dra. Chandauka en el escenario. Esto generó más tensiones, y la presidenta de Sentebale afirmó que después de este incidente, Harry comenzó a enviarle mensajes “desagradables”.

Meghan y su visión con As Ever

A pesar de los problemas en la fundación de Harry, Meghan ha lanzado su marca, As Ever, con una visión clara. En su carta personal, la duquesa de Sussex explicó cómo su objetivo es hacer de lo cotidiano algo especial. Su primera colección, que se lanzará esta primavera, incluye productos como conservas, tés, galletas y mezclas para crepes, inspirados en momentos sencillos de su vida.

“Cada uno de los artículos llega inspirado por las formas en que muestro mi amor a las personas que forman parte de mi vida íntima”, explicó detalladamente Meghan. En su mensaje, mencionó la mezcla de té de limón y jengibre y los recuerdos que le traen las crepes, evocando sus viajes por Francia. Meghan busca que sus productos aporten un toque especial a la vida diaria de sus clientes.

Empoderamiento y superación personal

A través de su nueva marca, Meghan también quiere transmitir un mensaje de empoderamiento a sus seguidores. "Espero que, cuando veáis lo que tanto me ha costado fabricar, os animéis a comprender que, más allá de lo que os depare la vida, también podéis hacerlo. Porque sois vuestra valentía, vuestra creatividad, vuestra alegría de vivir", expresó en su publicación.

La duquesa añadió que la clave está en arriesgarse y no dejar pasar las oportunidades. "Alguien me dijo una vez que el mayor riesgo que se puede correr en esta vida es decidir no correr ninguno", reflexionó Meghan. A través de su marca y sus mensajes, Meghan busca inspirar a otros a seguir sus sueños y aprovechar las oportunidades, mientras mantiene su enfoque en el desarrollo personal y profesional.