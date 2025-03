Carlota Corredera reconoce lo de Jorge Javier Vázquez: 'Siempre hay decepciones'

Carlota Corredera sorprendía a todos hace unos días cuando se dio a conocer el nombre de su nuevo en la pequeña pantalla. La gallega estará al frente de Tentáculos, el nuevo espacio que sustituye a Ni que fuéramos tras el fichaje de buena parte de sus integrantes por La 1 de Televisión Española. En la presentación de este nuevo formato, Corredera se refería a si a día de hoy sigue en contacto con Jorge Javier Vázquez: "siempre hay decepciones", reconocía abiertamente.

La periodista se mostró muy sincera al reconocer que "las personas que han estado en mi vida cuando ya no trabajábamos a diario han continuado". Poco después explicaba que ella ya imaginaba de antemano quiénes seguirían a su lado y quiénes no. Ha sido en ese momento cuando se ha referido a esas personas que han decidido apartarse y que, según ella, no le han sorprendido tanto.

La que fuera directora y después presentadora de Sálvame aclaraba si mantiene contacto con Jorge Javier Vázquez. "No, no he hablado con él. Hace tiempo que no hablo con él", comenzaba diciendo la viguesa.

Carlota Corredera reconoce qué es lo que piensa de Jorge Javier Vázquez

Corredera, aun así, dejaba claro que tiempo atrás había intercambiado algunos mensajes con el citado comunicador. "Le escribí cuando estrenó Supervivientes el año pasado, le escribí para desearle mucha suerte. Me mandó un audio muy chulo, le felicité por la audiencia y nunca más", aclaraba descubriendo que llevan más de un año sin hablar.

Corredera explicaba que son muchos los compañeros de profesión los que se han puesto en contacto con ella para felicitarla. "Creo que el 75% de los presentadores que están en antena y conozco me han escrito tanto por WhatsApp como por privado. Y eso es muy bonito porque creo que son sinceros", explicaba emocionada.

Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera se medirán por la audiencia

Hay que recordar que Tentáculos, el nuevo proyecto de la gallega, se enfrentará a Y ahora Sonsoles y a El diario de Jorge. Pero también a La familia de la tele, el espacio que contará con la presencia de, entre otros, María Patiño y Belén Esteban. Una circunstancia que no se había producido hasta ahora y que hará que la audiencia deba decidir cuál con qué espacio se queda.

Precisamente Jorge Javier Vázquez ya se pronunció hace unos días sobre este hecho. El de Badalona explicó que él no vive esta situación "como un enfrentamiento". Y añadió: "entiendo que para la gente haya morbo, pero yo no lo vivo en plan «ojalá los vayamos a aplastar»".

Una reflexión tras la que lanzó un deseo: "Ojalá podamos convivir los dos. ¡Han sido compañeros míos quince años!", explicaba el presentador sobre el momento en el que varios de sus compañeros aparezcan en directo desde cadenas distintas.