La buena noticia que ha recibido Marc Ribas tras la última polémica en 'Joc de cartes'

El programa Joc de cartes, presentado por Marc Ribas, volvió a liderar la noche del miércoles con unos datos de audiencia espectaculares. Según Rocco Steinhäuser, el programa obtuvo un 18,7% de cuota de pantalla con 357.000 espectadores, alcanzando picos del 20,3%.

Los mayores de 64 años fueron el público más fiel, con un gran 22,2% de seguimiento. El espacio de Marc Ribas contribuyó a que TV3 liderara el día con una aportación de 2,3 puntos a la media diaria. No cabe duda de que se tratan de unos resultados que no están nada mal.

Marc Ribas ha recibido una gran noticia de la audiencia de TV3

El episodio, marcado por la confrontación final entre los restauradores, dejó momentos cargados de tensión. En esta última fase, cada concursante descubrió las puntuaciones que había recibido del resto, y uno de ellos no dudó en admitir sus intenciones estratégicas.

Sebas, uno de los participantes, sorprendió al confesar que su estrategia había sido puntuar a la baja para aumentar sus posibilidades de victoria. "Yo no tengo corazón, vengo a jugar. No vengo aquí a hacer amigos, he votado para ganar", declaró con total franqueza.

Su sinceridad, aunque impactante, no fue bien recibida por todos. Sebas se mostró especialmente crítico con su amigo Oskar, a quien también otorgó bajas puntuaciones. Este hecho provocó un acalorado enfrentamiento entre ambos, con reproches que no dejaron a nadie indiferente.

Oskar intentó defenderse señalando: "Yo vendo más menús que tú y trabajo más que tú". Sin embargo, Sebas mantuvo su postura y lamentó la falta de honestidad del resto de sus compañeros. "Los demás no han sido honestos", aseguró.

Éxito y discusiones en Joc de cartes

El éxito de Joc de cartes no solo radica en sus excelentes datos de audiencia, sino también en la capacidad del programa para generar debates y momentos de alta tensión. En esta ocasión, las estrategias de los participantes y los conflictos personales añadieron un toque de emoción.

Gracias a Joc de cartes, Marc Ribas y su equipo logran consolidarse como un referente de las noches de la televisión pública de Cataluña. El formato combina entretenimiento y polémica en espacio que sigue conquistando al público.

Una vez más, el programa demuestra por qué es uno de los programas más exitosos de TV3. Con este nivel de entretenimiento y polémica, el espacio reafirma su posición como líder indiscutible de las noches catalanas.