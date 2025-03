Buckingham lanza un comunicado sobre el estado de Carlos III y no son buenas noticias

El rey Carlos III lleva un año lidiando con un diagnóstico de cáncer que, si bien no ha frenado por completo su actividad institucional, ha requerido ajustes periódicos en su agenda. Desde el inicio del tratamiento, el monarca ha mantenido su compromiso con la Corona.

De esta manera, ha asistido a numerosos actos públicos y cumpliendo con tareas oficiales, incluso desde su residencia cuando las circunstancias así lo exigían. Su actitud, guiada por el deber y el optimismo, ha sido valorada tanto dentro como fuera del Reino Unido.

El rey Carlos III, ingresado por su tratamiento contra el cáncer

Sin embargo, en los últimos días se ha producido una pequeña complicación relacionada con la terapia médica que recibe. Esto ha llevado a que el Palacio de Buckingham comunique oficialmente la suspensión de algunas actividades previstas, como medida preventiva.

Afortunadamente, la situación no reviste gravedad. Sin embargo, el rey fue trasladado brevemente a un hospital para observación tras experimentar efectos secundarios del tratamiento que recibió en la mañana del jueves.

El Palacio de Buckingham ha mandado un comunicado urgente

El comunicado emitido por la Casa Real subraya que se trata de una respuesta temporal al tratamiento y que Carlos ya se encuentra de vuelta en Clarence House. Por precaución, también se ha decidido reprogramar su agenda del viernes.

La cita más inmediata que ha tenido que posponer era la recepción de credenciales de tres embajadores extranjeros prevista para el jueves por la tarde. Desde Buckingham insisten en que el proceso de recuperación del soberano sigue avanzando de forma favorable.

De momento, no se contemplan grandes cambios en su calendario. No obstante, no se descarta que se reduzca ligeramente la carga de actos oficiales para proteger su bienestar. Tal como ha transcendido, Carlos III continúa realizando tareas de despacho desde su hogar.

No cabe duda de que el monarca está mostrando una implicación constante en sus deberes a pesar de las limitaciones. La visita de Estado al Vaticano, que estaba en preparación, también se ha visto aplazada.

En este caso, la decisión responde a la convalecencia del Papa Francisco, recientemente dado de alta tras más de un mes hospitalizado. El rey Carlos III y Camila le han enviado sus mejores deseos y confían en poder realizar la visita cuando ambos líderes estén recuperados.