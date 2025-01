Así ha crecido Candela, la guapísima hija de Julia Otero y Josep Martínez

Recientemente, Julia Otero habló con su habitual sinceridad en una entrevista con la revista Pronto. En ella, la comunicadora abordó uno de los capítulos más duros de su vida: el cáncer que enfrentó hace cuatro años.

La periodista compartió cómo vive el día a día tras superar la enfermedad. Además, reconoció que este duro episodio sigue muy presente en su vida. "Es algo que aún tengo muy presente, los pacientes oncológicos nunca dejamos atrás del todo la enfermedad", admitió.

"Paso controles cada tres meses y, hasta que no pasen 5 años, solo me planteo metas cercanas. El cáncer me ha enseñado que la vida es provisional". Estas palabras evidencian la fortaleza con la que Otero ha afrontado este golpe y cómo ha aprendido a valorar cada momento.

La hija de Julia Otero y Josep Martínez ya tiene 28 años

Entre los pilares fundamentales que la han acompañado en este proceso destaca su familia, especialmente su marido, Josep Martínez, y su hija Candela. Josep, con quien mantiene una sólida relación de más de tres décadas, es jefe de urgencias domiciliarias en el Hospital de Barcelona.

No obstante, ha sido Candela, fruto de esta unión, quien ha conseguido despertar un gran orgullo en su madre. Con 28 años, Candela ha seguido los pasos de su padre y ha logrado convertirse en médica, una profesión que siempre había admirado.

Este logro es un motivo de alegría para Julia, quien no duda en destacar el esfuerzo que su hija ha demostrado para alcanzar sus sueños. La admiración entre ambas es mutua, algo que quedó patente en una fotografía publicada con motivo del 65 cumpleaños de la presentadora.

En la imagen, Julia recibía un tierno beso en la mejilla de su hija mientras sostenía un ramo de flores. Pese a ser reservada con su vida personal, esta muestra de complicidad reflejó la conexión especial que comparten.

Para Julia Otero, Candela no solo es un apoyo fundamental, sino también un ejemplo de perseverancia y vocación. La periodista afronta esta etapa con la satisfacción de haber superado grandes retos, arropada, como siempre, por el cariño de los suyos.

Hoy, con 28 años, Candela es el ejemplo de cómo crecer con pasión por lo que se ama puede convertir a una persona en una fuente de orgullo. Su evolución refleja u propia capacidad para construir un camino lleno de éxito.