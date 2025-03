Ana Luque desvela lo que nadie imaginaba sobre Olga Moreno: 'En un bar de copas'

Después de un largo tiempo alejada del foco mediático, Ana Luque ha regresado a la pequeña pantalla con una nueva e inesperada confesión sobre su examiga, Olga Moreno. “Tuvimos un rifirrafe la última vez que coincidimos en un bar de copas”, ha asegurado la andaluza ante toda la audiencia de Telecinco.

El pasado viernes, 28 de febrero, la exmujer de Antonio David Flores se sentó en el plató de ¡De Viernes!, ocho meses después de su última intervención televisiva. Y lo hizo para compartir con los televidentes cómo había sido su vida en este tiempo.

Una entrevista que, como era de esperar, no ha pasado para nada desapercibida para el resto de programas y medios de comunicación. Tanto es así que este domingo, 2 de marzo, el programa Fiesta no ha dudado en contar con la presencia de Ana Luque en plató.

Durante años, la malagueña fue una de las grandes amigas de Olga Moreno. Tanto es así que, incluso, se convirtió en una de sus defensoras en Supervivientes 2021. Sin embargo, todo cambió a raíz de una intervención de Ana Luque en el mencionado reality.

Ahora, Ana Luque ha regresado al programa presentado por Emma García y ha desvelado un dato que nadie imaginaba sobre la empresaria sevillana. Tal y como ha asegurado ella misma, en una ocasión, tuvieron una bronca “la última vez que coincidimos en un bar de copas”.

Durante su última intervención en dicho programa de Telecinco, Ana Luque ha tenido la oportunidad de comentar con el resto de colaboradores la esperada entrevista de Olga Moreno. Momento en el que ha dejado al descubierto lo que realmente piensa de la relación de la sevillana y Agustín Etienne:

“No la veo tan enamorada de Agustín como ella quiere hacernos creer”. “Le iba a poner un mensaje bonito después de ver su entrevista... Pero me trató tan mal aquel día en el bar que se me quitaron las ganas”, ha añadido, dejando a más de uno sin palabras.

Ana Luque está convencida de que Olga Moreno, “me echa de menos, más que yo a ella, porque yo le he aportado mucho más de lo que ella a mí”. Además, y por si fuera poco, la colaboradora no ha tenido ningún problema en volver a hablar sobre el origen de su distanciamiento.

“Todo fue a raíz de una intervención que yo hice hablando sobre su familia después de Supervivientes; se rompió nuestra relación.[…]Ahora mismo la relación es nula, para qué nos vamos a engañar”, ha comenzado explicando la malagueña.

Aunque no viven “cerca”, Ana Luque ha confesado que intenta “por todos los medios no coincidir con ella”. En este momento, la colaboradora ha desvelado un dato que nadie esperaba sobre su enemistad con Olga Moreno:

“Tuvimos un rifirrafe la última vez que coincidimos en un bar de copas. Yo tengo amigos en común con ella y fui yo la que dio el paso para hablar con ella. Ella lo que hizo fue ni siquiera hablarme y mirarme con mucho desprecio”.