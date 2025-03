Alexander, hijo de Alejandro Sanz, emociona a todos con lo que cuenta sobre el artista

Alejandro Sanz no ha podido evitar las lágrimas al saber lo que su hijo, Alexander, opina realmente de él: que está muy orgulloso. Con motivo del Día del Padre, el artista madrileño ha compartido una carta que Alexander le ha dedicado a modo de regalo. En ella, el joven se sincera como nunca y emociona con el amor con el que habla de su padre.

Alexander, consciente de los sacrificios de su padre, le agradece su dedicación y todas las enseñanzas que le ha brindado en la vida. Destaca que, a pesar de la fama de su padre, lo considera un "superpapá", un título más importante que cualquier premio en su carrera.

El hijo de Alejandro Sanz desvela lo que siente por su padre

Alejandro Sanz siempre ha procurado que su vida íntima no trascienda al mundo mediático. Sin bien nunca ha escondido a sus hijos, prefiere que esa parcela de su vida permanezca en la intimidad. No obstante, con motivo del Día del Padre, Alejandro ha roto esa promesa compartiendo el regalo de su hijo Alexander.

El joven ha emocionado al cantante y a sus seguidores desvelando lo que siente por su padre y lo orgulloso que está de él. Mediante una carta que el propio Alejandro ha querido compartir, el joven explica el papel fundamental que desempeña en su vida. “La gente no sabe que, aparte de ser un 'super hero', eres nuestro superpapá y nadie lo hace mejor”, escribe.

La carta del joven de 21 años refleja su admiración por Alejandro no solo como artista, sino como figura paterna. En ella, menciona cómo su padre siempre ha sido su guía y su fuente de inspiración. Este gesto simboliza el cariño y el amor que los hijos de Alejandro Sanz le profesan, un amor que va más allá de lo material.

“Gracias por una vida de chistes y sonrisas, gracias por enseñarme todo lo bonito de la vida”, comenta Alexander a modo de agradecimiento. “Cuando me hablas, escucho como si fuera la última cosa que voy a escuchar en mi vida”, añade.

“Estoy muy orgulloso de ser tu hijo agradecido de poder estar en tu esquina, te amo papá, feliz Día del Padre”, finaliza. Las palabras de Alexander fueron tan poderosas que conmovieron profundamente a Alejandro, quien no pudo evitar las lágrimas al leer el mensaje.

Alejandro Sanz y el fuerte vínculo que tiene con sus hijos

Además de la carta de Alexander, Alejandro recibió otros regalos significativos de sus hijos. Alma, su hija menor, le mostró una figura de una mano, hecha en color azul, que le tocó el corazón. Para Alejandro, cada regalo tiene un valor especial, pues refleja el afecto y la conexión que mantiene con sus hijos, como el que recibió de Dylan y Alma.

“Esta belleza de escultura es mucho más que un regalo, así me ven, así me sostienen, os amo”, reaccionó el cantante. Aunque no pudo estar físicamente con todos, las videollamadas permitieron compartir esos momentos de cercanía y emoción.

La relación de Alejandro Sanz con sus hijos ha sido siempre una de las prioridades en su vida. A pesar de su éxito internacional, el cantante se ha mostrado como un padre presente y dedicado. La forma en que Alexander lo ve es prueba de esta devoción paternal, y la carta es un reflejo de los lazos que los unen.

Este tipo de detalles son los que el madrileño más admira, pues salen directamente de las manos de sus hijos. Ya sea una escultura o una carta, lo que importa es el amor y el vínculo que hay entre ellos. Para Alejandro es duro estar separado de ellos, pero siempre que tiene ocasión se reúne con sus cuatro hijos.

Recordemos que Manuela es fruto de su relación con Jaydy Michel y Alexander de su relación con Valeria Rivera. Mientras que los más jóvenes de la familia, Dylan y Alma, nacieron durante su romance con Raquel Perea.