¡Sorpresa! De la Juventus al Barça, Joan Laporta pide un intercambio por Ronald Araújo

Parece el verano de la marmota, pero este de 2025, uno de lo grandes focos de esfuerzo de la dirección deportiva culé será la de reforzar el pivote. Ya se intentó en la ventana estival anterior, con Joan Laporta incluso confesando públicamente que era la gran prioridad. Sin embargo, la situación económica imposibilitó que el Barça acometiera con su deseo y Hansi Flick tuvo que quedarse con lo que ya había.

Lo cierto es que, aunque al principio nadie podía sospecharlo, el técnico teutón encontró a su gran refuerzo en La Masía. Marc Casadó, junto a Marc Bernal, emergió casi de la nada y se convirtió en el '5' titularísimo del Barça. De repente, la necesidad de fichar a un centrocampista pasó a un segundo plano y se dejó en stand by. Pero nunca cayó en el olvido.

Con todo, Deco y su equipo han seguido todos estos meses pendientes de cómo evolucionaba la situación de algunos jugadores de esa demarcación que podrían encajar en la doctrina culé. Sobre todo, teniendo en cuenta que el futuro de Frenkie de Jong sigue siendo una incógnita. Y ahora, tal y como cuentan los compañeros de FC Barcelona Noticias, podría estarse planteando la opción de Weston McKennie.

Weston McKennie, la ganga del mercado

Y es que la situación actual del centrocampista estadounidense da pie a sospechar que podría abandonar la Juventus a un precio casi irrisorio teniendo en cuenta su destreza. Su vinculación contractual con la Vecchia Signora vence en 2026 y Weston McKennie no tiene muy claro si quiere prolongar su estancia en Turín. La entidad transalpina insiste en renovarle, pero el jugador, de momento, no está muy por la labor.

Y aunque todavía le restaría un año más de contrato, si Weston McKennie decidiera no renovar, la Juve se vería obligada a venderle este verano para no dejarle marchar el próximo gratis. En su convenio, además, no constata ninguna cláusula de rescisión y su valor de mercado actual, según Transfermarkt, ronda los 24 millones de euros. No obstante, su presencia y sus labores sobre el verde hacen presumir que este monto es bastante más reducido de lo que a la Juve le gustaría obtener por su marcha.

Podríamos catalogarlo, pues, como uno de esos jugadores infravalorados que no tienen una prensa masiva, pero que rinden a la perfección cada fin de semana. Le ha costado, de hecho, asentarse en el once de los bianconeri, pero desde 2023 no hay quien le mueva de la medular. Llegó a Turín en el verano del 2020 después de explotar con el Schalke en la temporada del COVID.

Sus dos primeros años los pasó cedidos, pero desde 2023 ya es imprescindible en el norte de Italia. Y es que el bueno de Weston McKennie puede habitar en prácticamente todas las demarcaciones de la parcela central y rendirte igual de bien en todas ellas. Su mayor especialidad, eso sí, es partir desde el pivote. Y aunque se muestra inexpugnable en labores defensivas, podemos otorgarle perfectamente la etiqueta de mediocampista box to box.

Es bastante habitual ver a Weston McKennie asomarse al área rival y, de hecho, este curso suma ya 5 goles y 3 asistencias en 28 duelos. Nada mal siendo un '5'. Así pues, por su talento y por su precio, se antoja una operación interesantísima para el Barça. Y por si las negociaciones se tornaran arduas, el Barça podría incluso utilizar la baza de Ronald Araújo, por el que la Juve ya ha mostrado su firme interés.