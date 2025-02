Sorpresa, el futuro de Darwin Núñez da un giro radical: 'Lo que ha dicho Arne Slot...'

Darwin Núñez, delantero centro uruguayo del Liverpool, sonó para fichar por el Barça durante el mercado de fichajes de verano, pero el club culer no tuvo margen salarial para ficharle. Con contrato hasta 2028, el Barça consideraba que su fichaje estaba imposible, pero todo ha dado un giro radical en estas últimas horas: Darwin Núñez estaría más cerca que nunca. El Barça sigue buscando delantero centro para relevar a Robert Lewandowski y es evidente que Darwin Núñez es uno de los candidatos a serlo: todo ha cambiado, su fichaje es posible.

Si todo va bien, el Barça volverá a operar con la regla 1:1 de LaLiga EA Sports durante el mercado estival, pues se cerrarán varios pagos pendientes de ser cobrados. De esta forma, el Barça prepara unos 70 millones entre fijos y variables para intentar el fichaje de un crack de la Premier League que juega en Liverpool. Además, según ha podido saber este digital, este crack del Liverpool es Darwin Núñez, quien está dispuesto a salir de Anfield para probar suerte en el Barça de Hansi Flick.

El Barça ya preguntó por Darwin Núñez y la respuesta del Liverpool fue clara y directa: "Darwin Núñez no se mueve de Anfield y tiene contrato en vigor". Esa fue la respuesta del club inglés hace unos meses, pero ahora todo ha dado un giro radical y Darwin Núñez, tras unas palabras de Arne Slot, parece estar más cerca. El Barça ha cerrado la venta de Vitor Roque por unos 30M€, por lo que, aportando más de dinero, el fichaje de Darwin Núñez podría ser una realidad este verano.

Sorpresa, el futuro de Darwin Núñez da un giro radical: 'Ilusiona al Barça con...'

No es ninguna sorpresa ni ningún secreto que el Barça busca reemplazo para Robert Lewandowski, quien ha reducido mucho su minutaje bajo la tutela del alemán Hansi Flick. Lewandowski, por físico, ya no puede jugarlo todo, motivo por el que el Barça ya se empieza a fijar en perfiles potentes en Europa y que puedan estar en el mercado. Uno de estos nombres es el de Darwin Núñez, quien ya se ofreció al Barça y que va loco por aterrizar en España: sigue teniendo casa en Almería.

Como ya contamos en 'e-Notícies' hace algunos meses, el Barça ya quiso intentar o, mejor dicho, tantear el fichaje de Darwin Núñez durante el mercado de fichajes de verano de 2025. A pesar del interés de Darwin Núñez, el Liverpool fue taxativo y no quiso ni entrar a negociar con el Barça, club que podría haber ofrecido unos 50M€ por el delantero. Ahora el Barça, ya con muchas más urgencias, volverá a intentar el fichaje de un Darwin Núñez que, ahora sí, cree que el Liverpool le dejará salir con total seguridad.

Además, por si todo esto no fuera suficiente, en estas últimas horas el entrenador del Liverpool, Arne Slot, ha 'achacado' la falta de trabajo del delantero centro uruguayo. "Por segunda vez consecutiva no estoy contento con el trabajo de Darwin Núñez, no puedo aceptar que no lo dé todo", explicó el entrenador del Liverpool, Arne Slot. Desde Inglaterra aseguran que Núñez abandonará el Liverpool en verano y que su destino preferido sería el Barça de Flick, que ya le espera con los brazos abiertos en verano.