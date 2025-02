Señalado por Hansi Flick en la primera mitad del Barça-Atlético: 'No puede hacer eso'

La primera mitad del Barça-Atlético ha sido de altos vuelos. La intensidad, las sorpresas y los giros de guion han sido los grandes protagonistas de los primeros 45 minutos. Los de Simeone se han adelantado nada más empezar y poco después han anotado el segundo, pero los de Hansi Flick han respondido de la mejor manera: empatando antes del descanso.

Sin duda, el entrenador del FC Barcelona seguro que está muy satisfecho por la reacción de los suyos, pero no tanto por el mal inicio. La Copa del Rey es uno de los títulos más importantes de la temporada junto a LaLiga y la Champions League. Y Flick quiere ganarlo todo.

Hansi Flick, arrepentido de su cambio

Para el Barça-Atlético de esta noche, Hansi Flick ha decidido dar entrada a Ferran Torres en el puesto de '9'. Lewandowski, que acumula demasiados partidos jugando de manera consecutiva, se ha quedado en el banquillo. El técnico alemán buscaba aprovechar el buen momento de forma del '7', pero se ha topado de cara con la realidad.

Ferran Torres ha demostrado que no está listo para ser el ariete titular del FC Barcelona. Todavía con 0-2 en el marcador ha fallado una ocasión imperdonable. Y minutos después, con el empate, ha vuelto a perdonar.

La actuación de Ferran Torres en la primera mitad ha dejado muchas dudas. De hecho, en alguna toma de televisión se ha podido ver a Hansi Flick realmente desesperado. Es por eso que ya ha pedido refuerzos de cara a la próxima temporada.

Ferran Torres, un buen suplente al que Hansi Flick quiere reemplazar

Ferran Torres ha demostrado que se adapta perfectamente al rol de revulsivo saliendo en la segunda mitad. Sin embargo, ante la falta de alternativas, Hansi Flick ha tenido que usarlo de inicio, y como referencia. Una posición que, pese a que puede ocupar sin problemas, no es la idónea.

Veremos qué sucede con Ferran Torres el año que viene, pero está claro que no puede fallar lo que ha fallado hoy. Hansi Flick lo sabe y ya está valorando otras opciones como Alexander Isak o Viktor Gyökeres. Dos arietes de primer nivel para que, el día que Lewandowski no salga de inicio, el nivel no baje.