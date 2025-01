Respuesta oficial del Barça a la oferta recibida por Frenkie de Jong: 'Por...'

El FC Barcelona atraviesa un gran momento tras su contundente victoria por 5-1 ante el Betis. Este resultado confirma el buen estado anímico de la plantilla y consolida el estilo de juego de Hansi Flick. Además, la mejora en el rendimiento deportivo se suma a la estabilidad financiera del club.

Actualmente, el FC Barcelona puede operar bajo la regla 1:1 de LaLiga, permitiéndole fichar sin necesidad de traspasar. En este contexto, Deco y el equipo de la dirección deportiva trabajan intensamente en la planificación de futuros mercados. Mientras valoran posibles incorporaciones para mejorar la plantilla, también analizan las ofertas recibidas por algunos de los jugadores transferibles.

Uno de los nombres más destacados en esta lista es Frenkie de Jong, cuyo futuro podría estar lejos del Camp Nou. El '21' no cuenta para Flick y se ha convertido en un lastre para la directiva, así que todo apunta en la misma dirección. Y, además, acaba de recibir una oferta a la que el club catalán ya ha respondido.

El AC Milan se interesa por Frenkie de Jong

El centrocampista holandés ha despertado el interés del AC Milan, que estaría dispuesto a incorporar al jugador para reforzar su mediocampo. Según apuntan desde El Nacional, los italianos han ofrecido 35 millones de euros para hacerse con los servicios de De Jong, una cifra que no satisface las expectativas de Deco.

El director deportivo del Barça considera que el valor de mercado de Frenkie de Jong es superior a la propuesta del AC Milan. Por ello, Deco ha fijado el precio de salida en 45 millones de euros. La diferencia de 10 millones podría complicar las negociaciones, aunque el interés del Milan sigue siendo fuerte y no se descarta que los 'rossoneri' mejoren su oferta en los próximos días.

Deco, firme en su postura

Deco tiene claro que el Barça no aceptará rebajas en el precio de un jugador tan importante como Frenkie de Jong. Aunque el centrocampista no ha logrado consolidarse como un titular indiscutible en el esquema culé, su calidad y experiencia lo convierten en un activo valioso. Además, el FC Barcelona no quiere desprenderse de él por una cifra que no considere justa.

Por su parte, el AC Milan confía en que las conversaciones puedan desbloquearse, aunque el margen para negociar parece limitado. La postura de Deco refleja la estrategia del Barça de maximizar el valor de sus jugadores en el mercado y garantizar que cualquier venta beneficie al club tanto deportiva como económicamente.

Mientras Hansi Flick disfruta de un equipo en plena forma, Laporta y Deco trabajan para seguir fortaleciendo la plantilla. La posible salida de Frenkie de Jong podría ser un movimiento clave, siempre y cuando el AC Milan esté dispuesto a cumplir las condiciones impuestas por el Barça. Las próximas semanas serán decisivas para definir su futuro.